El SAAS i el Comitè d’Empresa signen el conveni 2026-2030 mig any després de ser avalat pel 90% de la plantilla

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i el Comitè d’Empresa han formalitzat la signatura del nou conveni col·lectiu per al període 2026-2030, un acord que entra en vigor amb efectes immediats una vegada rebuda la resolució favorable del Departament de Treball i que s’aplicarà de manera retroactiva des de l’1 de gener d’enguany. La signatura, cal destacar, s’ha dut a terme per part dels deu membres de la Comissió Negociadora, encapçalada pel director econòmic i de Recursos Generals, Luis Buendía, i la presidenta del Comitè d’Empresa, Eva Font.
Així, el text arriba després d’un procés de negociació que, segons destaquen des del SAAS, s’ha desenvolupat en un “clima de diàleg constructiu” entre la direcció i la representació dels treballadors. A més, l’acord compta amb un ampli suport de la plantilla, després d’haver estat ratificat en votació amb un 90% de vots favorables, una xifra que ja evidenciava el consens al voltant del document. En aquest sentit, Font havia remarcat prèviament que “les urnes han parlat per si soles i ens avalen amb claredat”, posant en valor la participació del personal en el procés.
Pel que fa al contingut, el conveni incorpora diverses mesures destacades, entre les quals figura l’increment salarial per a les categories professionals més baixes, la recuperació de les DPO, així com la implantació d’un pla de pensions. A més, s’inclou la jornada laboral intensiva per afavorir la conciliació, l’augment del preu de les guàrdies i millores en el pla de carrera professional. Cal recordar que aquestes línies d’actuació ja havien estat assenyalades pel comitè com a eixos principals de l’acord, defensat com “un conveni amb avenços per a tothom i en totes les categories”, segons havia exposat la mateixa Font durant el procés de validació interna.
Tanmateix la signatura arriba després de superar els diferents tràmits tècnics i administratius, inclosa la revisió per part del Departament d’Intervenció, que, tal com havia explicat la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, tenia per objectiu “revisar el conveni fil per randa perquè no incorrem en un error a l’hora de signar aquest conveni de forma definitiva”. Ara, amb l’entrada en vigor del nou marc laboral, la direcció i el Comitè d’Empresa han convocat els professionals del SAAS a una reunió informativa el pròxim dilluns 13, en la qual es detallaran els mecanismes d’implementació del conveni i els seus efectes sobre les condicions laborals del personal.
