L’USdA alerta que alguns lloguers podrien augmentar més d’un 100% amb la descongelació proposada

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha advertit que la reforma del mercat del lloguer pot comportar increments molt importants en alguns contractes, fins i tot superiors al 100%. Segons el sindicat, el projecte permetria que “en lloguers baixos, els augments se situïn entre el 50% i més del 100%” si aquests contractes convergeixen cap al nivell del preu de l’habitatge assequible.
La reforma preveu que, quan el lloguer estigui per sota del preu de l’habitatge assequible públic, el propietari el pugui incrementar fins a aquest nivell en un període de tres anys. En parròquies com Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, aquest preu se situa aproximadament en 10,70 euros per metre quadrat, fet que podria provocar increments importants en contractes antics amb rendes baixes.
Ubach ha posat el focus en aquests contractes més antics, que sovint corresponen a persones amb menys recursos. “Tota aquesta gent que paga 400, 500 o 600 euros de lloguer són rendes molt antigues, gent que pot portar 30 o 40 anys al mateix pis”, ha indicat. En aquest sentit, ha remarcat la dificultat de trobar actualment habitatges a aquests preus: “Busca avui en dia un pis que valgui 400 o 500 euros, a veure si el trobes”.
Segons el sindicalista, molts d’aquests casos corresponen a persones jubilades amb pensions modestes. “Molta d’aquesta gent cobra 700 o 800 euros de jubilació”, ha apuntat.
Des de l’USdA també alerten que la reforma “ofereix una imatge incompleta del seu impacte real i evita destacar alguns dels seus efectes més importants sobre el mercat del lloguer”. Recorden que al país hi ha aproximadament 25.000 contractes de lloguer, dels quals uns 20.000 són actualment prorrogats. Això suposa que prop del 80% del mercat podria quedar liberalitzat en només quatre anys, una situació que el sindicat qualifica de “liberalització massiva del mercat”.
Ubach també ha criticat la diferència de criteri entre l’actualització dels lloguers i dels salaris. “Augmentar l’IPC dels lloguers més baixos i no voler augmentar l’IPC als salaris de tots els treballadors del Principat, per mi ja és demencial”, ha afirmat.
En aquest sentit, ha qüestionat les mesures correctores que planteja el Govern. “Què vol dir això, anar a beneficència? Anar a demanar ajudes? Que volem, l’Andorra dels assistits?”, s’ha preguntat.
El secretari general de l’USdA també ha posat en dubte que els contractes amb rendes baixes siguin el principal problema del mercat. “El gran problema d’Andorra són aquesta gent que estan pagant 600 euros per un pis o són els que ens estan cobrant 2.500 euros per un estudi?”, ha plantejat.
Tot i això, Ubach ha remarcat que el sindicat no responsabilitza els propietaris. “Nosaltres respectem la propietat privada”, ha assegurat, tot reconeixent que si una persona pot llogar un pis per mil euros “no el llogarà en 500”. En canvi, considera que el problema deriva de les polítiques públiques que han convertit l’habitatge “en un actiu financer”.
Segons l’USdA, la prioritat del Govern no hauria de ser descongelar els contractes amb rendes més baixes, sinó “trobar una solució a l’alta especulació que ells mateixos han creat al país”.
Parc públic d’habitatge
El sindicat també ha criticat la política d’habitatge públic impulsada pel Govern. Segons Ubach, el que s’està construint no és un veritable parc públic sinó un parc social amb requisits molt restrictius.
“Això no és un parc públic, és un parc social per a gent amb unes característiques molt definides”, ha afirmat. En aquest sentit, ha defensat un model similar als pisos de protecció oficial que existeixen en altres països europeus, que permetin a persones que fa anys que viuen al país accedir a un habitatge a un preu digne.