L’RN20 podria tornar a tancar durant diverses setmanes a la tardor del 2027 per executar les obres «definitives»

L’RN20 podria tornar a quedar tallada durant diverses setmanes a la tardor del 2027 per les obres ‘definitives’ que s’han d’executar després de l’esllavissada del passat mes de gener. «Serà molt difícil no haver de tancar la carretera, però estem d’acord tant per la part francesa com per la part andorrana d’analitzar totes les possibilitats que facin possible algun tipus de via alternativa durant aquestes setmanes», ha afirmat el cap de Govern, Xavier Espot, durant la roda de premsa posterior al 10è Diàleg Transfronterer Andorra-Occitània, en què també ha estat present el prefecte de la regió, Pierre-Fabrice Rigoulet-Roze, qui ha coincidit a situar el tall com l’escenari més probable, després de constatar que «tots els escenaris han estat estudiats tècnicament» i que es tracta de «treballs massius que s’inscriuran segurament en diverses setmanes».
«Recordeu que en aquell moment [a l’hivern] es van fer unes actuacions d’urgència, unes actuacions pal·liatives, però es va dir, evidentment, que les actuacions definitives s’haurien de fer més endavant i en un context, diguem, de menys afluència turística», ha recordat Espot, qui ha situat el calendari preferent entre el final de l’estiu i les festes de Nadal del 2027. «En principi, tot fa pensar que el període que privilegiaríem per fer aquestes actuacions definitives seria la tardor de l’any que ve», ha concretat el mandatari, tot afegint que «aquest seria el lapse o el període que privilegiaríem perquè és un període de menor afluència turística».
Segons Pierre-Fabrice Rigoulet-Roze, l’objectiu del comitè de pilotatge és anar al fons de les anàlisis tècniques, però també començar a planificar aquests treballs que han de ser realitzats «per raons de seguretat»
Val a dir que la primera reunió del comitè tècnic està prevista per al 3 de novembre i, a partir d’aquí, començar a concretar les condicions dels treballs: «Avui el que hem acordat també és que el comitè tècnic es puguin reunir a partir del proper dia 3 de novembre per valorar les modalitats pràctiques de com s’hauran de desenvolupar tots aquests treballs», ha detallat Espot. Rigoulet-Roze, per la seva banda, ha explicat que ha encarregat al prefecte de l’Arieja «constituir i reunir molt ràpidament un comitè de pilotatge per anar al fons de les anàlisis tècniques, òbviament, però per començar a planificar aquests treballs que han de ser realitzats per raons de seguretat», amb la voluntat d’estudiar les diferents possibilitats abans de concretar-ne l’execució.
En aquest sentit, la possibilitat de mantenir la circulació durant els caps de setmana és una de les alternatives que s’estudiaran, tot i que Espot ha matisat que «tot això ara és prematur afirmar-ho». «Es valoraria, com a mínim durant les primeres setmanes del tancament, que aquest es pugui suspendre durant els caps de setmana, que és el període de més gran afluència turística cap al Pas de la Casa», ha afegit, tot remarcant que «encara hem d’analitzar si s’haurà de tancar completament o no la carretera i quant trigaran exactament aquests treballs», mentre que el prefecte francès ha insistit en la necessitat de trobar «les solucions que són les menys penalitzants», mantenint com a prioritat «la seguretat dels nostres ciutadans i dels usuaris de la ruta».
«També es valoraria, com a mínim durant les primeres setmanes del tancament, que aquest es pugui suspendre durant els caps de setmana, que és el període de més gran afluència turística cap al Pas» – Xavier Espot
«Sabem que seran diverses setmanes, segur. Ara bé, quantes setmanes? Doncs ara potser és una mica difícil de precisar i crec que encara tenim mesos per endavant», ha afirmat Espot en ser preguntat sobre la durada prevista d’un eventual tancament. Així, el cap de Govern ha condicionat qualsevol estimació més concreta als resultats dels estudis i ha defensat que «tot plegat valdrà la pena que ho puguem especificar quan aquest comitè tècnic hagi acabat de consensuar els resultats dels diferents estudis que s’han portat a terme». En aquest sentit, el prefecte d’Occitània sí que ha reconegut, però, les conseqüències que podria comportar una nova interrupció de la circulació, sobretot per als ciutadans i els sectors econòmics vinculats a aquesta connexió: «Sabem molt bé l’impacte extremadament negatiu per al conjunt dels nostres ciutadans», ha manifestat.
Tanmateix, Espot també ha remarcat que «no es tracta ara de donar terminis precisos i concrets que puguin preocupar excessivament la ciutadania del Pas de la Casa o de l’Hospitalet sense tenir la seguretat que aquests terminis estan definitivament establerts», insistint que les previsions encara es troben en una fase preliminar. «Al final van ser cinc setmanes de tancament i parlàvem inicialment de fins a tres mesos», ha recordat el cap de Govern sobre les previsions que es van fer arran de l’esllavissada de l’hivern passat. Així, Espot ha utilitzat aquest precedent per demanar prudència amb les estimacions de cara al 2027, ja que «a vegades es fan unes previsions prudents i després la realització dels treballs es pot dur a terme amb més celeritat».