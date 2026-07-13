Eybalin: «L’RN20 s’haurà de tornar a cloure a finals de 2027 per tractar una massa de roca que posa en risc la ruta»

La reobertura de la carretera RN20 a principis d’any, és a dir, de la principal via terrestre entre el país i França, va ser un dels temes més comentats i esperats fa uns mesos per la importància que va tenir després de tancar-se gairebé durant dos mesos seguits que van afectar sobre manera tots els comerços, i a l’economia en general, de tota una localitat com és el Pas de la Casa.
Sobre això ha volgut pronunciar-se aquest matí l’ambaixador francès a Andorra, Nicolas Eybalin, qui ha corroborat que va poder resoldre’s la qüestió «abans del previst gràcies a la bona feina dels serveis autoviaris» i que es té pensat a finals de l’any vinent tornar-la a tancar «per tractar una massa de roca d’uns 500 metres cúbics» que es troba actualment sota estudi i que podria caure «en algun moment donat».
Així ho ha concretat als mitjans de comunicació en el marc previ a la celebració de la Festa Nacional francesa que tindrà lloc demà al mateix indret, als jardins de l’Ambaixada gala, i que tindrà al mateix protagonista, però en aquesta ocasió serà pujat al faristol per elaborar un altre tipus de discurs i més en profunditat. Del que ha esmentat avui el portaveu francès, entre altres temes d’interès públic, ha estat saber, doncs, que l’RN20 haurà de sotmetre’s, d’aquí a un any i mig, a un altre tall d’accés amb el Principat, el qual s’estima que seria «d’unes quatre setmanes» i en la que permetria a les autoritats encarregades a «determinar i estudiar prudentment» el terreny del qual es creu que podria ser sensible a tornar a patir un despreniment.
La trobada que ha tingut lloc aquest matí a la seu de l’Ambaixada francesa entre Nicolas Eybalin i els principals mitjans de comunicació andorrans. | Marvin Arquíñigo
Eybalin ha posat així en relleu la seguretat del territori que es va haver de prioritzar fa uns mesos per «garantir que no hi havia cap mena de risc d’allau per a tots els circulants i usuaris de la via», destacant que els últims dos anys no havien rebut cap alerta per part dels sistemes de seguretat desplegats a la zona. Com a possible solució davant aquesta decisió de tornar a delimitar la carretera citada, l’ambaixador francès ha informat que podrien valorar «habilitar una ruta alternativa per a dur a terme mentrestant el diagnòstic zonal sense afectar el trànsit de vehicles que visiten els negocis involucrats del Pas».
Alternatives també per a la zona econòmica
El portaveu gal a Andorra ha tractat alhora altres temes relacionats amb l’actualitat com ha sigut el cas de la zona econòmica especial que estava prevista i fixada pel Govern a Mérens-les-Vals, tot i que com vam poder conèixer ahir mateix en declaracions expresses de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, es tracta «d’una zona protegida que no es pot edificar» i que, per tant, tocarà reubicar.
Una informació que ha confirmat avui el secretari francès, indicant que aquesta protecció de l’espai «ja la coneixíem des de fa temps» i que convindrà «portar-la més al nord, cap a l’àrea de Pamiers», ja que aquest és un terreny que es beneficia de l’activitat econòmica «d’una altra gran ciutat empresarial com és el cas de Tolosa». Així, ha retret d’aquesta forma que el més sensat serà ubicar-la a «fora de l’Arieja» i que les autoritats andorranes hauran de «posar-se d’acord per concretar-la amb exactitud».
Altres punts del dia: el sistema educatiu, la connexió amb París i la duresa contra el contraban
Deixant entreveure les relacions «excel·lents» que continuen mantenint el nostre país amb el territori francès, perquè, tal com destaca Eybalin «estan condemnats a entendre’s i també amb l’Estat veí del sud» pel fet de situar-se entre dues grans nacions que «nodreixen el benestar de la seva economia», l’ambaixador francès ha mostrat la seva satisfacció davant la possibilitat i interès que ha precisat el Govern en tirar endavant una línia de connexió aèria amb la capital de França. «Trobo que seria molt positiu davant qualsevol emergència o incident que pugui aparèixer», ha valorat.
En un altre ordre, també ha condemnat durament l’acció contrabandista que ja fa temps es presencia en territoris com el del Pas de la Casa, esmentant que es tracta «d’una acció criminal i perillosa que no hauria de tenir cabuda en la nostra societat«. En aquest sentit, ha celebrat la bona entesa entre les autoritats d’ambdós països per «continuar duent a terme la col·laboració en el control duaner reforçat a la zona de l’Arieja» per minvar els seus efectes. A més, ha sincerat que l’única solució definitiva per fer front a aquesta problemàtica «seria modificant la fiscalitat andorrana per tal d’equiparar-la a la dels seus estats veïns», la qual cosa almenys no veu viable fins als pròxims 30 anys.
En darrer lloc, el secretari gal ha fet una menció detinguda a com es troba la situació del conveni de renovació del Lycée Compte de Foix, avançant que ja s’ha desplaçat al país un equip tècnic de l’Acadèmia de Montpellier, la qual és gerent de l’escola, per determinar com ha de ser aquest i ultimar els seus detalls. També ha concretat que el pròxim Saló de l’Ensenyament tindrà lloc aquest 12 de novembre i que mantenir un trinomi de sistemes educatius «és una fortalesa per a la nostra diversitat i diferenciació com a nació».