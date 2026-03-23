  La secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, durant una compareixença anterior. | Consell General / Sergi Pérez
Observacions finals

L’ONU insta Andorra a avançar en drets reproductius i a revisar la regulació sobre la interrupció de l’embaràs

El Comitè de Drets Humans valora els avenços, però demana progressos en àmbits com la creació d’una institució de drets humans i l’avortament

El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha fet públiques les observacions finals sobre Andorra en relació amb l’aplicació del Pacte internacional de drets civils i polítics (PIDCP), després del diàleg mantingut els dies 2 i 3 de març a Ginebra. D’aquesta manera, el document tanca el primer procés d’avaluació del país dins el mecanisme de supervisió dels òrgans de tractats de l’ONU.

Entre els aspectes positius, el Comitè destaca els avenços en matèria d’igualtat i no-discriminació, així com les polítiques de protecció dels infants i adolescents i les iniciatives per reforçar la participació ciutadana. A més, valora el desenvolupament d’estratègies en àmbits com el canvi climàtic i la sostenibilitat, així com el reforç institucional en la lluita contra la violència de gènere.

L’organisme també reconeix l’adhesió d’Andorra a diversos instruments internacionals en matèria de drets humans, com el Conveni sobre els drets de les persones amb discapacitat o el Protocol de la Convenció sobre els drets de l’infant relatiu al procediment de comunicacions. Així mateix, posa en relleu el paper d’institucions com el Raonador del Ciutadà en la promoció i protecció dels drets fonamentals.

El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha demanat al Govern que informi abans del 19 de març del 2029 sobre el seguiment de diverses recomanacion

Pel que fa a les recomanacions, el Comitè assenyala la necessitat de continuar avançant en diversos àmbits, entre els quals destaca els drets sexuals i reproductius. En aquest sentit, inclou específicament la interrupció voluntària de l’embaràs com una de les qüestions sobre les quals demana actuacions i seguiment per part de les autoritats andorranes.

El document també planteja la conveniència de crear una institució nacional de drets humans d’acord amb els Principis de París, impulsar una estratègia global contra la corrupció i reforçar els mecanismes per prevenir la discriminació i els discursos d’odi. Igualment, apunta a altres àmbits com la reducció de la detenció provisional, la lluita contra el tràfic d’éssers humans o el desenvolupament d’un marc jurídic en matèria d’asil i apatrídia.

El Comitè ha demanat al Govern que informi abans del 19 de març del 2029 sobre el seguiment de diverses recomanacions, entre les quals hi ha les relatives a la creació d’una institució nacional de drets humans, la interrupció voluntària de l’embaràs i la llibertat d’expressió. El pròxim cicle d’examen preveu una nova avaluació a partir del 2032, amb un nou diàleg a Ginebra l’any 2034.

Les associacions critiquen les paraules de Costa sobre l’avortament i rebutgen la comparació amb els casos oncològics

