Signatura del document

L’ONCE signarà el conveni amb el Govern la primera setmana de maig i encetarà la seva activitat al país

L’acord permetrà oferir cupons i serveis socials a ciutadans amb diversitat funcional i obrirà la porta a la participació de residents espanyols

L’aterratge de l’ONCE a Andorra és cada vegada més a prop. Després que s’hagués d’ajornar l’acte de signatura del conveni entre Govern i l’entitat que havia de tenir lloc fa uns dies, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha confirmat aquest dimecres en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que la signatura del document es farà finalment durant la primera setmana del proper mes de maig. A partir d’aquí, els ciutadans del Principat podran començar a beneficiar-se tant dels ‘cupons’ que comercialitza l’ONCE com dels seus programes socials.

De fet, Casal ha reconegut que el més important de l’acord és la part social, ja que a través d’aquest conveni tant els ciutadans joves com grans que vulguin adherir-se a aquests plans socials i professionals ho podran fer amb l’objectiu de “tenir millors perspectives de vida personal i professional”, la qual cosa ajudarà especialment a persones que han estat víctimes d’un accident o bé que pateixen una diversitat funcional.

Malgrat que caldrà esperar per veure els detalls definitius de l’acord, Casal ha avançat que s’hi podran acollir andorrans residents i també residents espanyols, tot i que no ha sabut aclarir si també estarà obert a residents d’un país tercer. Pel que fa als punts de venda dels ‘cupons’, tampoc ha sabut especificar si s’introduiran de nous. El que sí que ha manifestat, però, és que la seva arribada al país serà fruit al treball que han dut a terme tant el ministre de Finances, Ramon Lladós, com el seu antecessor, Eric Jover.