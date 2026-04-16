Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un parell d'establiments hotelers del país. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Dades declarades al ROAT

L’oferta turística perd 632 llits durant el 2025, amb una reducció de capacitat concentrada en hotels i apartaments

Tot i la davallada, el país encara manté 218 allotjaments hotelers i supera les 42.000 places sumant totes les tipologies disponibles

El nombre total d’allotjaments turístics de la modalitat hotelera i d’apartaments turístics classificats se situa aquest 2025 en 218 establiments, amb una capacitat global de 29.661 llits. Del total, 163 corresponen a hotels, 29 a apartaments turístics, 15 a aparthotels, 8 a hostals o residències i 3 a pensions. Segons les dades declarades pels establiments a través del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT), la capacitat s’ha reduït en 632 llits respecte a l’any anterior.

Segons apunten, aquesta davallada s’explica per la disminució en hotels (-532 llits), apartaments turístics (-86), pensions (-50) i hostals o residències (-24), tot i que els aparthotels han registrat un increment de 60 llits. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la capacitat es concentra a Canillo (6.091 llits), Encamp (5.823), Andorra la Vella (5.578), la Massana (4.824) i Escaldes (4.626). Per categories, 13.129 llits corresponen a establiments de 4 estrelles, 10.527 a 3 estrelles, 3.565 a allotjaments d’1 i 2 estrelles i 2.124 a hotels de 5 estrelles.

Paral·lelament, el país compta amb 165 altres allotjaments turístics classificats. Destaquen especialment les 107 empreses d’explotació d’habitatges d’ús turístic (EGHUT), les quals gestionen 2.358 habitatges i sumen 11.403 llits. També hi ha 17 allotjaments rurals, 28 refugis de muntanya (21 dels quals no guardats), 5 càmpings, 6 albergs de joventut, una zona d’acampada i una casa de colònies. En conjunt, l’oferta turística supera les 42.000 places al país, amb un total de 42.201 llits disponibles entre totes les tipologies d’allotjament.

La modificació de la taxa turística passarà per una pujada de preu amb un sistema flexible segons l'estacionalitat

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El PS planteja legalitzar l’avortament i regular-lo fora del Codi Penal amb límits a partir de les 14 setmanes de gestació
Escaldes amplia el seu patrimoni amb dos terrenys nous: “A vegades és millor comprar que tindre els diners al banc”
Torres evita comprometre el futur del Cirque du Soleil més enllà de l’any 2027: “No es vol condicionar futurs governs”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Economia, Societat
Galabert alerta que retardar el canvi de les pensions agreuja la insostenibilitat: “El millor moment per fer-ho era ahir”
  • Societat, Successos
Un accident amb un turisme andorrà implicat obliga a tallar la C-14 a Organyà i provoca cues en ambdós sentits
  • Societat, Successos
Extradit el sevillà condemnat a cinc anys i mig per agressió i abús sexual continuat a menor entre el 2013 i el 2016
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
Escaldes amplia el seu patrimoni amb dos terrenys nous: “A vegades és millor comprar que tindre els diners al banc”
  • Parròquies
L’Espai Jovent d’Escaldes estrena reglament amb sancions i enfocament educatiu davant conductes incíviques
  • Parròquies
Un nou complex residencial de més de 120 habitatges projecta elevar l’oferta de gamma alta a Sant Julià de Lòria
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu