L’oferta turística perd 632 llits durant el 2025, amb una reducció de capacitat concentrada en hotels i apartaments

El nombre total d’allotjaments turístics de la modalitat hotelera i d’apartaments turístics classificats se situa aquest 2025 en 218 establiments, amb una capacitat global de 29.661 llits. Del total, 163 corresponen a hotels, 29 a apartaments turístics, 15 a aparthotels, 8 a hostals o residències i 3 a pensions. Segons les dades declarades pels establiments a través del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT), la capacitat s’ha reduït en 632 llits respecte a l’any anterior.
Segons apunten, aquesta davallada s’explica per la disminució en hotels (-532 llits), apartaments turístics (-86), pensions (-50) i hostals o residències (-24), tot i que els aparthotels han registrat un increment de 60 llits. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la capacitat es concentra a Canillo (6.091 llits), Encamp (5.823), Andorra la Vella (5.578), la Massana (4.824) i Escaldes (4.626). Per categories, 13.129 llits corresponen a establiments de 4 estrelles, 10.527 a 3 estrelles, 3.565 a allotjaments d’1 i 2 estrelles i 2.124 a hotels de 5 estrelles.
Paral·lelament, el país compta amb 165 altres allotjaments turístics classificats. Destaquen especialment les 107 empreses d’explotació d’habitatges d’ús turístic (EGHUT), les quals gestionen 2.358 habitatges i sumen 11.403 llits. També hi ha 17 allotjaments rurals, 28 refugis de muntanya (21 dels quals no guardats), 5 càmpings, 6 albergs de joventut, una zona d’acampada i una casa de colònies. En conjunt, l’oferta turística supera les 42.000 places al país, amb un total de 42.201 llits disponibles entre totes les tipologies d’allotjament.