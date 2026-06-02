El turisme sostenible dins l’hosteleria i la restauració esdevé l’eix de la trobada del GALOP Tour a la Cambra de Comerç

La sostenibilitat aplicada al turisme, l’hostaleria i la restauració ha centrat aquest dimarts l’inici del GALOP Tour, una iniciativa impulsada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra que reuneix al Principat 23 empresaris i tècnics de projectes europeus procedents de Catalunya i del sud de França per conèixer de primera mà experiències empresarials vinculades a la transició verda.
Durant dues jornades, els participants visitaran set iniciatives andorranes que exposaran les seves bones pràctiques en matèria de sostenibilitat. Entre aquestes hi figuren Grandvalira Resorts, Caldea, el grup BOMOSA i BIOBIO, Autèntic Abelles, Les Pardines 1819, Naturland i la Reserva de la Biosfera d’Ordino.
La responsable de Formació, Comerç i Turisme de la Cambra de Comerç, Estela Canturri, ha explicat que el GALOP Tour és una de les accions incloses dins del projecte europeu GALOP i consisteix en «viatges experiencials de benchmarking i sensibilització empresarial» que permeten conèixer sobre el terreny iniciatives «sostenibles, innovadores i replicables». L’objectiu, doncs és «sensibilitzar les empreses sobre sostenibilitat i transició verda», compartir bones pràctiques, fomentar la comparació transfronterera i crear espais de networking entre Andorra, Espanya i França.
El GALOP Tour converteix Andorra en un aparador de projectes sostenibles vinculats al turisme, l’hostaleria i la restauració
L’esdeveniment reuneix empreses dels sectors de l’hostaleria i la restauració dels diferents territoris participants. En concret, hi prenen part cinc empreses dels Pirineus Orientals, tres de Girona i dues de Lleida, les quals coneixeran les experiències impulsades per empreses andorranes. «Les empreses d’Andorra venen a explicar les seves bones pràctiques en sostenibilitat a les empreses dels altres territoris», ha remarcat Canturri.
El GALOP és un projecte europeu cofinançat per la Unió Europea a través del programa Interreg Poctefa i impulsat per les cambres de comerç d’Andorra, Girona, Lleida, Occitània Pirineus Mediterrani i Pirineus Orientals. La iniciativa busca acompanyar les empreses en la transformació cap a models de negoci més sostenibles, innovadors i competitius, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.
Les jornades combinen visites empresarials, activitats col·laboratives, espais de debat i networking. A més, l’experiència tindrà continuïtat a l’octubre amb una nova trobada a Perpinyà. A partir de les conclusions dels dos GALOP Tours es redactarà un informe i un llibre blanc de bones pràctiques en sostenibilitat empresarial que es difondrà a través de les diferents cambres de comerç participants.
La trobada es clourà aquest dimecres amb una sessió final de conclusions que pretén reforçar l’intercanvi de coneixement entre els participants i posar en relleu el paper de les empreses en la transició cap a models de desenvolupament més sostenibles.