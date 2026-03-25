La modificació de la taxa turística passarà per una pujada de preu amb un sistema flexible segons l’estacionalitat

El Govern treballa en una modificació de la taxa turística que anirà a l’alça i que incorporarà un sistema flexible en funció de l’estacionalitat. Així ho ha confirmat el ministre de Comerç i Turisme, Jordi Torres, durant el tret de sortida del 13è Congrés de neu, muntanya i turisme, el qual se celebra al Centre de Congressos d’Andorra la Vella fins divendres.
Segons ha explicat, la voluntat és aplicar una taxa dinàmica que permeti “regular els fluxes turístics” i evitar episodis de saturació. “El diàleg va en la línia d’incrementar-la”, ha afirmat, tot destacant que s’està treballant conjuntament amb el sector per definir “quin és el percentatge d’augment” i assegurar que sigui una mesura consensuada.
Torres ha detallat que aquesta flexibilitat implicaria adaptar el preu segons la demanda: “En temporada molt alta es podria veure incrementada i en temporada baixa deixar-la igual o fins i tot baixar-la una miqueta”. L’objectiu és que el sistema serveixi com a eina per fomentar la desestacionalització i distribuir millor l’arribada de visitants al llarg de l’any.
El ministre ha situat aquest debat en un context de creixement del turisme, amb Andorra superant ja els 1,1 milions de visitants. Tot i això, ha insistit que la prioritat no és augmentar-ne el nombre, sinó la qualitat: “Nosaltres sempre treballem ja no per la quantitat de turistes, però sí per la qualitat”.
En aquesta línia, ha remarcat que el país no busca arribar a xifres molt superiors de visitants, sinó que aquests incrementin la seva despesa: “Volem fer polítiques en les quals el turista faci cada vegada una despesa major i que se senti més còmode al país”.
Torres també ha recordat que els estudis de capacitat de càrrega han detectat “alguns períodes de l’any que han mostrat certa saturació”, fet que reforça la necessitat de polítiques per redistribuir els fluxos i evitar el turisme de masses.
Paral·lelament, ha defensat el pes del sector en l’economia: “Hem de saber de què viu el país i que el turisme té un pes molt important dins del PIB”, tot subratllant la necessitat de trobar un equilibri amb la qualitat de vida dels residents.
El congrés, el qual enguany incorpora també el vessant del benestar, servirà per analitzar aquests reptes i l’impacte de les noves tecnologies en el sector. “Això ajudarà a reflexionar quina és la manera de fer turisme”, ha indicat, incidint que aquest ha de ser “sinònim de natura” i compatible amb la preservació de l’entorn.
Nova llei de turisme i tecnologia contra la saturació
En paral·lel, el Govern té en tràmit parlamentari la nova Llei de turisme, la qual aborda, entre altres qüestions, la desestacionalització i la gestió dels fluxos de visitants. Torres ha apuntat que aquesta normativa vol “aportar llum a la saturació” i que es complementarà amb l’ús de noves tecnologies. En aquest sentit, ha apostat per la intel·ligència artificial per crear models que permetin redirigir els turistes: “Amb la intel·ligència artificial podem crear models perquè els turistes es puguin conduir d’alguna manera; si un indret està saturat, que es puguin dirigir cap a un altre”.