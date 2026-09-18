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  • Ordino ha presentat una evolució del 90%. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Balanç estival

L’ocupació dels habitatges d’ús turístic arriba al 80,1% durant el mes d’agost, amb Arinsal i Ordino al capdavant

Les Bordes encapçala la mitjana d’ocupació del conjunt de l’estiu, amb la Cortinada i Andorra la Vella també entre les zones amb més demanda

L’ocupació dels habitatges d’ús turístic inclosos en les dades de l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic (AEAT) s’ha situat en el 80,1% durant el mes d’agost, per sobre del 59,7% registrat al juliol i del 35,1% del juny. Les dades corresponen a una mostra formada per 907 apartaments turístics distribuïts en diferents punts del país, amb Arinsal i Ordino presentant els percentatges més elevats a l’agost, amb un 90% d’ocupació en tots dos casos, mentre que les Bordes arriba al 88,1% i la Cortinada al 86,9%.

Per sota se situa el Tarter, amb un 84,7%, seguit d’Encamp, amb un 80,6%, i del Pas de la Casa, amb un 72,4%. Andorra la Vella registra un 69,9%. Pel que fa al conjunt dels tres mesos, les Bordes registra la mitjana d’ocupació més elevada de l’estiu, amb un 75,8%, seguida de la Cortinada, amb un 74,2%, i Andorra la Vella, amb un 69,1%. Arinsal presenta una mitjana del 63,7%, Ordino del 62% i el Tarter del 61,5%, mentre que Encamp queda en el 51,6%. El Pas de la Casa registra un 36,3%.

Andorra la Vella és l’única zona identificada al document que registra a l’agost un percentatge inferior al del juliol, passant d’un 82,7% a un 69,9%

Val a dir que tot plegat presenta diferències importants pel que fa al nombre d’apartaments representats en cada zona, amb el Pas de la Casa concentrant 315 apartaments repartits entre cinc allotjaments, mentre que el Tarter n’aplega 297 en sis. A més distància se situen Encamp, amb 85 apartaments; les Bordes, amb 74; Andorra i Arinsal, amb 45 cadascun; la Cortinada, amb 19, i Ordino, amb 15. I en termes d’evolució, el Pas passa de l’11,1% al juny al 24,8% al juliol i al 72,4% a l’agost, mentre que Encamp ho fa del 28,1% al 45,4% i 80,6%.

Arinsal i Ordino parteixen tots dos d’un 30% al juny i arriben al 90% a l’agost, mentre que el Tarter passa del 37,4% al 61,7% i acaba el període en el 84,7%. Andorra la Vella és l’única zona identificada al document que registra a l’agost un percentatge inferior al del juliol, després de passar del 54,2% del juny al 82,7% del juliol i situar-se posteriorment en el 69,9%. A les Bordes, en canvi, els registres són del 63,4%, el 75,6% i el 88,1%, respectivament, mentre que a la Cortinada passen del 51,6% al 83,4% i posteriorment al 86,9%.

El sector hoteler manté l’ocupació per sobre del 82% a l’agost, però alerta de les dificultats per cobrir les plantilles

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