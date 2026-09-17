Mas avança una tendència a la baixa del consum de tabac i alcohol, a excepció del jovent i una part de la gent gran

La ministra de Salut, Helena Mas, ha avançat aquest dijous al Consell General que les darreres enquestes mostren una evolució a la baixa del consum de tabac i alcohol a Andorra, tot i que aquesta tendència presenta excepcions entre la població jove i alguns segments de la gent gran. «Ja estem treballant en mesures de prevenció», ha assenyalat, tot anunciant que el mes vinent es publicaran els resultats d’una nova enquesta que permetrà conèixer millor les característiques i l’evolució de les persones amb abús de substàncies i addiccions. Les declaracions, val a dir, han arribat en resposta a una pregunta del conseller socialdemòcrata, Pere Baró, sobre la manca de dades actualitzades en aquest àmbit, inclosa en l’ordre del dia de la sessió d’aquest dijous.
En aquest sentit, Baró ha qüestionat que les dades disponibles permetin dimensionar realment el problema i ha recordat que els registres assistencials només reflecteixen les persones que arriben als serveis, deixant fora aquelles que no demanen ajuda o encara no han estat detectades. Així, ha reclamat reforçar la detecció precoç i ha posat especialment el focus en la gent gran: «Com podem saber si les polítiques funcionen si no tenim informació actualitzada?». Mas ha coincidit en la necessitat de millorar la detecció i ha explicat que l’Executiu està consolidant l’Observatori de Salut Mental, Drogodependències i Addiccions amb l’objectiu d’ampliar progressivament el sistema d’indicadors.
Baró qüestiona que les dades disponibles permetin dimensionar realment el problema i recorda que els registres assistencials només reflecteixen les persones que arriben als serveis
El socialdemòcrata ha insistit, però, que existeix una «manca de previsió», i ha preguntat quan es farà una nova Enquesta Nacional de Salut argumentant que calen dades de prevalença i no únicament informació sobre els casos que ja han arribat al sistema. La ministra ha rebutjat aquesta crítica i ha defensat que «no falta planificació», fent memòria que aquest tipus d’enquestes es plantegen en períodes de quatre anys. També ha enumerat les actuacions preventives desplegades, des dels tallers als centres educatius fins a l’increment dels recursos humans en salut mental, la psicologia ambulatòria o els programes adreçats a la gent gran. Cal recordar que el seguiment oficial del Pacte Nacional per la Salut recull, entre altres accions, les enquestes de salut de població general i adolescent, l’observatori i els tallers de prevenció del tabaquisme a les escoles.
En darrer lloc, el debat també ha abordat com s’avalua l’efectivitat d’aquestes actuacions. Davant els dubtes de Baró, Mas ha comentat que cadascuna disposa d’indicadors propis i d’avaluacions dels professionals i participants, les quals posteriorment s’incorporen a una valoració més global i es contrasten amb recomanacions internacionals. La titular de Salut ha defensat així que el Principat disposa de diferents fonts d’informació per fer seguiment de les addiccions, alhora que ha reconegut que el sistema de monitoratge continuarà ampliant-se a través del nou observatori.