  • Dels 70 pisos totals, 62 es destinen al lloguer assequible i 8 es reserven per a situacions d’emergència residencial amb estades temporals. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Lloguer d'immobles del parc públic

L’Institut Nacional de l’Habitatge adjudica els primers 20 immobles de lloguer assequible del bloc I de Ribasol

Els habitatges concedits, d’entre 37 i 91 metres quadrats, tenen preus que oscil·len entre els 298 i els 725 euros mensuals amb opció de traster

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha adjudicat un total de 20 habitatges del bloc I del conjunt residencial Ribasol Ski-Park, situat a Arinsal, destinats a persones en situació d’emergència habitacional, especialment joves i llars amb rendes mitjanes o baixes.

Els pisos adjudicats presenten rendes assequibles que oscil·len entre els 327,38 euros i els 767,46 euros mensuals. Pel que fa als preus de referència, els habitatges més petits —d’un sol espai amb sala-menjador, cuina i dormitori i superfícies d’entre 37 i 40 metres quadrats— se situen entre els 298 i els 319 euros mensuals. En canvi, els pisos de dues habitacions, amb superfícies d’entre 72 i 75 metres quadrats, tenen imports d’entre 574 i 593 euros, mentre que el de majors dimensions, amb més de 91 metres quadrats, arriba als 725 euros mensuals.

El conjunt inclou diverses tipologies d’habitatge, tant reduïts com de més capacitat, així com unitats adaptades. Alguns pisos disposen també de traster associat, amb un cost addicional que oscil·la aproximadament entre els 16 i els 38 euros mensuals en funció de la superfície. Segons el Govern, els imports s’actualitzaran anualment per garantir que els lloguers es mantinguin dins d’uns marges assumibles per a la població destinatària.

Tot i l’adjudicació, dos habitatges —situats a la planta 3, porta 8, i a la planta 4, porta 8— han quedat deserts en no trobar-se cap unitat familiar inscrita al registre que complís els requisits establerts per a aquestes tipologies.

Una setantena d’habitatges en dos blocs

El projecte de Ribasol Ski-Park forma part de l’estratègia del Govern per ampliar el parc públic d’habitatge a preu assequible. En total, el conjunt residencial incorpora una setantena de pisos repartits en dos blocs, amb 32 habitatges al bloc I i 38 al bloc II.

Els immobles inclouen diferents tipologies —estudis, pisos d’una habitació i de dues habitacions— amb superfícies mitjanes d’uns 38, 57 i 78 metres quadrats respectivament. Alguns habitatges poden disposar també de traster o plaça d’aparcament. Dels 70 pisos totals, 62 es destinen al lloguer assequible i 8 es reserven per a situacions d’emergència residencial amb estades temporals.

