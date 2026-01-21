Casal anuncia que les famílies podran optar al febrer als nous pisos de lloguer assequibles de Ribasol Ski Park

El parc públic d’habitatge a preu assequible ha incorporat 70 nous pisos als blocs I i II del conjunt residencial Ribasol Ski Park, a Arinsal, als quals les famílies interessades podran optar durant el mes de febrer. D’aquests habitatges, 62 es destinen al lloguer assequible i 8 es reserven per a situacions d’emergència residencial amb estades temporals, segons ha aprovat el Consell de Ministres a proposta de la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol.
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que les famílies que vulguin accedir a un dels 62 pisos de lloguer assequible hauran d’estar inscrites prèviament al Registre d’Habitatges de preu assequible. Els habitatges es troben a la carretera de Comallempla i es distribueixen en dues tipologies principals entre els dos blocs. El bloc I disposa de 32 habitatges, mentre que el bloc II en concentra 38, amb una combinació de pisos tipus estudi, d’una habitació i de dues habitacions. Alguns dels immobles poden incloure traster i o plaça d’aparcament.
Pel que fa a les característiques, els estudis tenen una superfície mitjana de 38 metres quadrats, els pisos d’una habitació de 57 metres quadrats i els de dues habitacions de 78 metres quadrats. El preu del lloguer s’ha fixat en 8,15 euros el metre quadrat, amb un cost mitjà mensual de 470 euros. En funció de la superfície, els imports oscil·len entre els 305,79 i els 744,54 euros. Casal ha recordat que “totes les persones adjudicatàries pagaran com a màxim el 30% dels seus ingressos” i que, en cas de superar aquest llindar, el Ministeri d’Afers Socials assumirà la part corresponent.
“Les famílies que vulguin accedir-hi ho podran fer al febrer, hauran d’estar inscrites al registre d’habitatge” – Guillem Casal
Casal també ha remarcat que els nous habitatges permeten “prioritzar l’atenció social per als col·lectius que més ho necessiten” i ha remarcat que els vuit pisos reservats per a emergències donaran resposta a situacions puntuals. Tanmateix, l’accés, l’adjudicació i la gestió tant dels pisos de lloguer assequible com dels reservats per a emergències residencials aniran a càrrec de l’Institut Nacional de l’Habitatge. Per formalitzar aquesta gestió, els ministeris competents en habitatge i afers socials signaran un conveni amb l’INH.
L’estat actual del parc públic
Amb la incorporació dels nous pisos d’Arinsal, el parc públic d’habitatge a preu assequible sumarà 62 nous immobles destinats al lloguer, que se sumaran als 88 habitatges ja operatius a Canillo, Encamp, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria.
Segons les previsions del Govern, el parc públic continuarà ampliant-se de manera progressiva durant els pròxims dos anys. Al llarg del 2026 està prevista la incorporació de 14 pisos a Aixovall, 46 a Ordino i 44 a l’edifici Borda Nova I de la capital. En una fase posterior, s’hi afegiran 34 habitatges a l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany, 3 al carrer Doctor Palau de Sant Julià de Lòria, així com 30 pisos al Cedre i 42 a la Borda Nova II d’Andorra la Vella. A aquests immobles s’hi sumaran també els 54 habitatges de l’edifici Laurus, gestionats per la Fundació Privada Laurus, amb l’objectiu que el parc públic de lloguer assequible pugui apropar-se al mig miler de pisos.