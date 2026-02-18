Oberta la convocatòria per adjudicar 24 pisos de lloguer assequible del complex Ribasol amb preus fins a 725 euros

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha obert una nova oferta pública per adjudicar 24 habitatges de lloguer assequible corresponents al bloc I del conjunt residencial Ribasol Ski-Park, situat a Arinsal. El període per participar en la convocatòria s’iniciarà dimarts vinent, 24 de febrer, i romandrà obert fins al 10 de març del 2026. Podran optar-hi les persones inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible abans del 23 de febrer i en funció de la composició de la llar i de la tipologia dels pisos disponibles, l’INH notificarà directament a les persones i unitats familiars inscrites si compleixen els criteris establerts per a l’adjudicació.
La convocatòria inclou nou habitatges tipus estudi amb espai integrat de sala d’estar-menjador-cuina-dormitori, sis pisos d’una habitació i set de dues habitacions. També s’hi incorporen dos habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda permanent, un d’una habitació i un altre de dues. Els pisos presenten superfícies que oscil·len entre els 38 i els 91 metres quadrats i compten amb un preu inicial que va dels 298,84 euros als 725,68 euros mensuals. Cal destacar que alguns habitatges disposen de terrassa o traster, i, paral·lelament, s’adjudicaran fins a 12 places d’aparcament situades al soterrani de l’edifici, amb un preu de 80 euros mensuals.
La renda que assumiran les persones adjudicatàries equivaldrà al 30% dels ingressos regulars de la unitat de convivència, sense que en cap cas pugui superar el preu de mercat menys un 25%. En aquells casos en què les famílies no puguin cobrir l’import corresponent, podran optar a un ajut per a l’habitatge de lloguer que cobreixi la diferència, sempre que compleixin els requisits establerts. Des de l’INH recorden que el procés de valoració d’una inscripció al Registre de sol·licitants pot allargar-se fins a dos mesos. Davant la previsió de futures ofertes públiques, es recomana a les persones i famílies que necessitin un habitatge a preu assequible que formalitzin la seva sol·licitud amb antelació per poder optar a pròximes adjudicacions.