Els deu pisos de Font de Ferro continuen sense adjudicar-se després d’una segona oferta amb només sis candidats

Els deu habitatges de preu assequible de dues habitacions de l’edifici Font de Ferro, a Sant Julià de Lòria, continuen pendents d’adjudicació després de la segona oferta pública convocada per l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH). La convocatòria ha rebut nou sol·licituds, però només sis poden continuar el procés, de manera que, encara que totes acabin obtenint un habitatge, com a mínim quatre pisos quedaran disponibles per assignar a altres persones inscrites al registre. Les tres candidatures restants no compleixen els requisits establerts perquè corresponen a unitats familiars que no poden optar a habitatges de dues habitacions o perquè encara no disposen d’una resolució favorable.
Aquesta segona oferta es va convocar per donar sortida als deu pisos que havien quedat sense adjudicar en la primera convocatòria. Segons l’edicte publicat el passat 7 d’octubre, 13 unitats familiars tenien la possibilitat de participar-hi, tot i que finalment només nou van presentar la sol·licitud. Amb el termini de concurrència ja tancat, l’INH revisarà que les sis candidatures que poden continuar el procediment mantinguin els requisits exigits pel reglament. Per als habitatges que continuïn disponibles, l’organisme recorrerà a la llista de persones inscrites al registre i els assignarà a les que disposin de la puntuació més elevada, encara que no hagin manifestat la voluntat de participar expressament en aquesta oferta.
D’altra banda, el pis adaptat del mateix edifici ja ha estat adjudicat a l’única família inscrita al registre que complia les condicions establertes, segons ha informat l’INH. Pel que fa als deu habitatges de dues habitacions, el procés encara no s’ha completat i durant les pròximes setmanes es farà el sorteig davant de notari. Una vegada celebrat, l’organisme publicarà la llista definitiva d’adjudicacions.