El preu mitjà mensual del lloguer s’atura en 3.165 euros al tancament del 2025, segons la plataforma Pisos.ad

El tancament de l’exercici 2025 al Principat manté la dinàmica a l’alça del mercat immobiliari respecte al trimestre anterior (juliol-setembre), segons l’últim informe trimestral elaborat per la plataforma Pisos.ad. Les dades reflecteixen un increment del 6% en el preu de venda dels pisos en comparació amb el trimestre precedent.
Pel que fa al lloguer, el preu mitjà mensual dels pisos s’ha situat en 3.165,47 euros, amb una variació del -0,08% respecte als 3.168,26 euros del tercer trimestre. Aquesta xifra es dona en un context d’oferta limitada, que s’ha reduït de 113 a 107 pisos disponibles.
Entrant en el detall del mercat de compravenda de pisos, el preu mitjà per unitat ha arribat als 951.181,87 euros, un 6,16% més que els 895.970,18 euros registrats el trimestre anterior. En paral·lel, el preu mitjà per metre quadrat ha passat de 7.028,95 euros a 7.444,44 euros.
En el segment de les cases, el preu mitjà de venda s’ha elevat fins als 2.577.397,37 euros, en comparació amb els 2.451.381,88 euros del trimestre anterior, cosa que representa un increment del 5,14%. Al mateix temps, el nombre de cases disponibles ha disminuït de 257 a 225 unitats.
Finalment, el lloguer de cases continua marcat per una oferta molt reduïda. El preu mitjà mensual ha passat de 4.359,06 euros en el tercer trimestre a 4.662,50 euros al tancament de l’any, amb només dotze unitats disponibles en el mercat.