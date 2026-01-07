Els pisos de lloguer assequible de l’antic hotel Hermus s’adjudiquen amb rendes mensuals d’entre 212 i 812 euros

L’Institut Nacional de l’Habitatge ha fet pública la llista definitiva d’adjudicataris dels pisos de lloguer assequible ubicats a l’antic hotel Hermus, a Encamp, segons consta en l’edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). L’edicte detalla el llistat definitiu de les 18 persones adjudicatàries, així com la renda corresponent a cada habitatge, amb imports mensuals que oscil·len entre els 212,26 euros i els 812,74 euros, en funció de la situació econòmica de cada unitat de convivència.
El procediment d’adjudicació es va resoldre mitjançant un sorteig celebrat el 23 de desembre, dirigit per la notària Mònica Mirabet. El sorteig va servir per desempatar les sol·licituds amb la mateixa puntuació i assignar els habitatges segons la composició de la llar i la tipologia disponible, així com establir la llista d’espera en cas de renúncia. Segons estableix l’edicte, les persones adjudicatàries seran convocades en el termini màxim d’un mes per signar el contracte de lloguer.
Cal destacar que aquesta resolució arriba després que la promoció del parc públic d’Encamp registrés una demanda superior a l’oferta disponible. Tal com va explicar el desembre passat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, el procés va rebre fins a 44 sol·licituds per als 22 habitatges disponibles, una dada que ja evidenciava la pressió existent sobre l’accés a lloguer assequible a tot el territori.