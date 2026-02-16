Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un instant de la gala d'entrega de guardons a Tarragona. | Guía Repsol
Laura Gómez Rodríguez
Reconeixement gastronòmic

L’Ibaya fa recuperar al Principat el Sol Repsol i suma set restaurants recomanats, entre ells el Beç

Per la seva part, el Beç reforça el seu prestigi gastronòmic amb l’aval de la Guia Repsol després del reconeixement de la Guia Michelin el 2025

Andorra ha recuperat el Sol Repsol aquest 2026 amb el reconeixement al restaurant Ibaya, que ha estat distingit amb 1 Sol, i amb la incorporació del Beç i sis establiments més a la llista de restaurants recomanats de la Guia Repsol. El retorn de la guia al Principat ha situat novament la gastronomia andorrana en el seu radar, després d’anys d’absència.

A banda d’Ibaya, la Guia Repsol ha inclòs dins la categoria de Restaurants Guia Repsol —anteriorment coneguda com a recomanats— el Beç, així com Can Manel by Carles Flinch, Celler d’en Toni, Diamant, Eric Marty, Jou La Borda i Koy. Tots ells han estat assenyalats com a novetats en aquesta edició.

El xef i propietari d’Ibaya, Jordi Grau, ha qualificat el reconeixement de “supergratificant” i ha assegurat que és “d’aquestes coses que donen sentit a tot i molta força per continuar fent la feina”. El restaurant ja havia rebut una estrella Michelin el desembre del 2021 per a l’edició del 2022, i ara ha sumat el Sol Repsol. “És una molt bona notícia poder celebrar que la Guia Repsol torna al Principat”, ha afirmat.

“És una cosa supergratificant i dona molta força per continuar fent la feina que estem fent” – Jordi Grau

Grau ha explicat que el projecte, nascut el 2019 com un restaurant assessorat pel xef Francis Paniego, ha evolucionat cap a una proposta amb identitat pròpia. Ha destacat que, tot i mantenir l’acompanyament extern, “tot el projecte està molt més gestat a Andorra i té personalitat pròpia”. Segons ha detallat, l’equip jove ha fet créixer l’oferta fins a consolidar una cuina amb discurs propi.

El nuevo Un Sol de Andorra, Ibaya. | Guía Repsol

L’entorn de muntanya ha esdevingut, en paraules del xef, “el nostre motor creatiu i el nostre fil conductor”. Ha defensat que cuinen “l’entorn, la història i les costums” i que la natura, sovint “crua o salvatge”, també es trasllada a la taula. El menú s’articula en diversos blocs que recorren les quatre estacions de l’any, la vida i la supervivència a la muntanya —amb tècniques tradicionals de conservació— i un apartat dedicat al llegat culinari reinterpretat amb mirada contemporània.

“És brutal poder comptar enguany amb aquest reconeixement” – Rodrigo Martínez

Pel que fa al perfil de la clientela, Grau ha indicat que majoritàriament és turista, atesa la ubicació dins l’hotel Hermitage a Soldeu, tot i que també reben públic local. Ha reconegut que el desplaçament fins a Canillo pot condicionar part dels comensals, però ha defensat que els reconeixements “ajuden a fer d’altaveu del que està succeint”. En aquest sentit, ha remarcat que la gastronomia s’ha consolidat com un motor d’atracció, amb el suport institucional en matèria de formació i plans estratègics.

Des del Beç, el xef Rodrigo Martínez ha celebrat igualment el retorn de la guia. “La Guia Repsol feia molt temps que no estava aquí a Andorra”, ha recordat. Martínez ha posat en relleu que el seu establiment ja havia rebut el 2025 la recomanació de la Guia Michelin i que ara suma aquest nou aval. Per a aquest reconeixement, el xef ha explicat que tres inspectors els han visitat l’any passat abans de confirmar la inclusió a la guia.

“És brutal poder comptar enguany amb aquest reconeixement”, ha afirmat. Segons el xef, aquest tipus de distincions han permès que “ens conegui més gent i ens visitin”. El Beç ofereix un menú degustació de nou plats amb postres per 71 euros, elaborat amb productes locals i concebut com un recorregut per la trajectòria professional del cuiner.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Meritxell, la IA sobre l’acord amb la UE, supera les 5.400 consultes des de la seva posada en marxa
Robatori d’alcohol i tabac al magatzem de duanes de L’Hospitalet en ple bloqueig de la RN20 cap al Principat
‘Laura Mas i Marta Pujol’, a bufetades i polsos durant la representació del Ball de l’Ossa al Carnaval d’Encamp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Cultura, Societat
La comunitat jueva assegura que el text del Comú és “insuficient” i veu “denunciables” els fets: “És l’estrella de David”
  • Societat
L’Associació Cultural Israelita mostra malestar per un dels esquetxos representats al Carnaval d’Encamp
  • Parròquies, Societat
Coma rebutja que el futur Parc Nacional sigui “un pou sense fons” i el defensa com una inversió d’interès general
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Coma rebutja que el futur Parc Nacional sigui “un pou sense fons” i el defensa com una inversió d’interès general
  • Parròquies, Societat
‘Miguel Bosé’ irromp en el Judici dels Contrabandistes i ironitza sobre la possibilitat de traslladar-se a Ordino
  • Parròquies, Societat
Coma atribueix la menor afluència a la Cota 1.300 al mal temps i apunta que el bloqueig de l’RN20 “afecta a tot el país”
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu