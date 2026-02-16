L’Ibaya fa recuperar al Principat el Sol Repsol i suma set restaurants recomanats, entre ells el Beç

Andorra ha recuperat el Sol Repsol aquest 2026 amb el reconeixement al restaurant Ibaya, que ha estat distingit amb 1 Sol, i amb la incorporació del Beç i sis establiments més a la llista de restaurants recomanats de la Guia Repsol. El retorn de la guia al Principat ha situat novament la gastronomia andorrana en el seu radar, després d’anys d’absència.
A banda d’Ibaya, la Guia Repsol ha inclòs dins la categoria de Restaurants Guia Repsol —anteriorment coneguda com a recomanats— el Beç, així com Can Manel by Carles Flinch, Celler d’en Toni, Diamant, Eric Marty, Jou La Borda i Koy. Tots ells han estat assenyalats com a novetats en aquesta edició.
El xef i propietari d’Ibaya, Jordi Grau, ha qualificat el reconeixement de “supergratificant” i ha assegurat que és “d’aquestes coses que donen sentit a tot i molta força per continuar fent la feina”. El restaurant ja havia rebut una estrella Michelin el desembre del 2021 per a l’edició del 2022, i ara ha sumat el Sol Repsol. “És una molt bona notícia poder celebrar que la Guia Repsol torna al Principat”, ha afirmat.
“És una cosa supergratificant i dona molta força per continuar fent la feina que estem fent” – Jordi Grau
Grau ha explicat que el projecte, nascut el 2019 com un restaurant assessorat pel xef Francis Paniego, ha evolucionat cap a una proposta amb identitat pròpia. Ha destacat que, tot i mantenir l’acompanyament extern, “tot el projecte està molt més gestat a Andorra i té personalitat pròpia”. Segons ha detallat, l’equip jove ha fet créixer l’oferta fins a consolidar una cuina amb discurs propi.
L’entorn de muntanya ha esdevingut, en paraules del xef, “el nostre motor creatiu i el nostre fil conductor”. Ha defensat que cuinen “l’entorn, la història i les costums” i que la natura, sovint “crua o salvatge”, també es trasllada a la taula. El menú s’articula en diversos blocs que recorren les quatre estacions de l’any, la vida i la supervivència a la muntanya —amb tècniques tradicionals de conservació— i un apartat dedicat al llegat culinari reinterpretat amb mirada contemporània.
“És brutal poder comptar enguany amb aquest reconeixement” – Rodrigo Martínez
Pel que fa al perfil de la clientela, Grau ha indicat que majoritàriament és turista, atesa la ubicació dins l’hotel Hermitage a Soldeu, tot i que també reben públic local. Ha reconegut que el desplaçament fins a Canillo pot condicionar part dels comensals, però ha defensat que els reconeixements “ajuden a fer d’altaveu del que està succeint”. En aquest sentit, ha remarcat que la gastronomia s’ha consolidat com un motor d’atracció, amb el suport institucional en matèria de formació i plans estratègics.
Des del Beç, el xef Rodrigo Martínez ha celebrat igualment el retorn de la guia. “La Guia Repsol feia molt temps que no estava aquí a Andorra”, ha recordat. Martínez ha posat en relleu que el seu establiment ja havia rebut el 2025 la recomanació de la Guia Michelin i que ara suma aquest nou aval. Per a aquest reconeixement, el xef ha explicat que tres inspectors els han visitat l’any passat abans de confirmar la inclusió a la guia.
“És brutal poder comptar enguany amb aquest reconeixement”, ha afirmat. Segons el xef, aquest tipus de distincions han permès que “ens conegui més gent i ens visitin”. El Beç ofereix un menú degustació de nou plats amb postres per 71 euros, elaborat amb productes locals i concebut com un recorregut per la trajectòria professional del cuiner.