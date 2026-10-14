L’hospital, sota pressió per l’augment de casos de salut mental i amb la meitat de les places de psiquiatria sense cobrir

La manca de professionals especialitzats en salut mental s’ha convertit en una de les principals preocupacions de la direcció mèdica de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, especialment davant l’augment progressiu de la demanda assistencial entre infants i adolescents. I és que, actualment, el servei disposa d’una plaça i mitja de psiquiatria coberta i una altra plaça i mitja pendent de cobrir; una situació que, segons ha explicat en declaracions a El Periòdic el director mèdic del centre, Marc Pascual, dificulta la resposta a les necessitats creixents de la població: «Salut mental és un dels àmbits en què ara tenim problemes. És on estem més actius intentant trobar professionals, perquè van carregats de feina, la demanda augmenta progressivament i costa trobar especialistes», ha reconegut.
«De psiquiatres, tenim una plaça i mitja coberta, i una plaça i mitja per cobrir. De psicòlegs també ens falten professionals, en una proporció més petita, però també tenim places pendents», ha afegit el director mèdic del centre hospitalari, remarcant que la manca d’efectius afecta especialment l’atenció infantojuvenil, un dels àmbits en què ha identificat una sobrecàrrega de feina més important. Tanmateix, Pascual sí que ha apuntat que la dificultat per incorporar especialistes no és exclusiva del Principat, ja que «costa trobar professionals perquè no n’hi ha. Busques a hospitals de fora i els demanes, i et diuen que, si en troben algun, també el necessiten. És el mateix que fem nosaltres»
«És on estem més actius intentant trobar professionals, perquè van carregats de feina, la demanda augmenta progressivament i costa trobar especialistes» – Marc Pascual
En aquest context, Pascual també ha fet referència a les condicions que poden influir en la captació de personal, entre les quals ha esmentat l’habitatge i els salaris: «Si aquí els regaléssim l’habitatge i els paguéssim el doble del que guanyen, probablement seria més fàcil», ha apuntat, insistint que el problema principal és la manca de disponibilitat. «Seguim fent esforços per trobar professionals. És una de les principals preocupacions que tinc sobre la taula», ha reconegut, evitant, però, fer previsions sobre l’evolució d’aquesta situació i fins a on podria acabar arribant: «Nosaltres som l’última baula i veiem les conseqüències. Hi ha tota una reflexió prèvia de per què arribem a aquest punt i una discussió social sobre si també anem posant eines per mirar de disminuir aquesta necessitat de salut mental entre els joves».
En aquest sentit, el director del centre hospitalari ha apuntat a les pantalles i les noves tecnologies com a qüestions que formen part del debat, afirmant que «hi ha molta feina a fer que queda fora de l’àmbit de l’hospital, però insisteixo que nosaltres el que fem és rebre les conseqüències de tota una problemàtica social». Així, ha defensat la necessitat d’adaptar-se als canvis tecnològics i de treballs per reduir-ne els possibles efectes sobre la població més jove, una tasca que ha d’implicar altres sectors més enllà dels professionals sanitaris. Per altra banda, i qüestionat per la comunicació amb el Ministeri de Salut pel que fa a aquesta qüestió, Pascual ha apuntalat que «es treballa conjuntament. Tenim, a més, una ministra [Helena Mas] molt sensibilitzada amb el tema de la salut mental, però ningú té una vareta màgica i ningú té la solució».