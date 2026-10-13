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  • Societat
Salut mental

El telèfon 177 ha permès evitar cinc temptatives de suïcidi des de la seva posada en marxa el setembre del 2025

La línia de suport ha atès 170 persones des de llavors, amb un 64% de dones, mentre que el xat juvenil 'Tot bé?' acumula prop de 400 converses

La línia telefònica 177 de prevenció del suïcidi ha permès frenar cinc temptatives des que va entrar en funcionament el setembre del 2025. Així ho ha anunciat aquest dimarts la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, durant la roda de premsa posterior a la sisena Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions (TNSMiA), en què ha fet balanç dels recursos desplegats per reforçar l’atenció i la prevenció. En aquest període, el servei ha atès 170 persones, amb una mitjana aproximada de 13 trucades mensuals. Pel que fa al perfil dels usuaris, el 64% són dones i el 36% restant, homes.

En paral·lel, el ministeri també ha fet balanç del xat de suport emocional ‘Tot bé?’, una eina adreçada especialment als joves que es va posar en marxa el novembre del 2024. Des d’aleshores, ha atès 150 persones i ha registrat prop de 400 converses, amb més de 7.140 missatges intercanviats. Tot i aquestes xifres, la ministra de Salut, Helena Mas, ha reconegut que els canals de comunicació amb els adolescents han d’evolucionar al mateix ritme que els seus hàbits digitals. «Potser ja són canals que queden antics, perquè és un xat de WhatsApp i potser ara els joves necessiten un altre canal de comunicació», ha apuntat, afegint que el futur pla d’actuació del Pla nacional contra les drogodependències, previst per al període 2026-2030 i encara pendent d’aprovació, també abordarà la necessitat d’actualitzar les vies de contacte.

Mas ha reconegut que els canals de comunicació amb els adolescents han d’evolucionar al mateix ritme que els seus hàbits digitals: «Potser ja són canals que queden antics, perquè és un xat de WhatsApp»

Cal apuntar que aquestes iniciatives formen part de l’Estratègia nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi, aprovada el desembre del 2025. El document preveu 49 accions, de les quals quatre ja s’han completat, set estan en curs i 38 continuen pendents. Segons ha detallat Pérez, l’estratègia s’articula al voltant de la sensibilització, la prevenció i detecció, i la intervenció i postvenció, amb actuacions destinades tant a les persones en risc com al seu entorn. Així mateix, ha remarcat que el desplegament es duu a terme amb la participació d’associacions, comuns i altres agents implicats en la salut mental.

Pel que fa al Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA), el balanç presentat situa en 62 el nombre total d’actuacions previstes. D’aquestes, 45 ja s’han iniciat o tenen caràcter continuat, vuit s’han completat i nou encara estan pendents de començar. Malgrat que el conjunt d’accions engegades o finalitzades representa aproximadament el 85% del pla, Mas ha puntualitzat que això no significa que totes estiguin executades, ja que algunes, com les campanyes de sensibilització o les formacions, tenen continuïtat en el temps. De fet, la mandatària ha expressat la voluntat que les nou actuacions pendents s’hagin posat en marxa abans del final de la legislatura, tot i admetre que completar-les serà més complicat.

Sobre les nou actuacions pendents del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, Salut espera que s’hagin posat en marxa abans del final de la legislatura, tot i admetre que completar-les serà més complicat

D’altra banda, el desplegament del PISMA també ha inclòs actuacions formatives que, segons les dades exposades per Pérez, han arribat a 244 persones. En concret, 170 han participat en els cursos de salut mental adreçats a agents socials i comunitaris, 58 en les formacions destinades als cossos especials i 16 en el curs de comunicació de males notícies. A més, el ministeri preveu donar continuïtat a aquestes activitats amb noves edicions, mentre treballa per ampliar els recursos assistencials i millorar la resposta davant les necessitats de la població.

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