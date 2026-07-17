Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les dependències administratives del Govern, a Andorra la Vella. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Acollida i ajuda internacional

L’Executiu subvenciona amb 9.000 euros un projecte per la inserció laboral d’un centenar de nenes bolivianes en abandó

La partida econòmica es destina a un segment d'infants víctimes de violència sexual o en extrema vulnerabilitat, en no estar resguardades

El Govern, a través del ministeri d’Afers Exteriors, ha atorgat una subvenció de 9.000 euros a Cooperand amb Llatinoamèrica per a un projecte que té com a objectiu formar tècnicament i professionalment a les nenes que viuen al centre Hogar Casa Main situada a la ciutat boliviana de Santa Cruz, perquè puguin així accedir a una feina estable en assolir la majoria d’edat.

Les nenes internes a Casa Main han viscut situacions d’extrema vulnerabilitat, d’abandó o han sigut víctimes de violència domèstica, i en molts casos, han patit situacions de violència sexual. En arribar als 18 anys, Casa Main no les pot continuar acollint i, per tant, «esdevé molt important que tinguin les eines i la formació necessàries per capacitar-les per accedir al món laboral, i assolir d’aquesta maneta l’estabilitat que els permeti no recaure en l’extrema vulnerabilitat en la qual vivien abans», informen fonts al ministeri.

En total, 108 nenes es podran beneficiar d’aquesta formació professional bàsica. Es destaca d’aquesta forma que Cooperand amb Llatinoamèrica és una «entitat particularment activa a Andorra», i que s’esforça així per difondre els seus projectes i alertar sobre les problemàtiques relacionades amb els infants, els adolescents i les dones en situacions de vulnerabilitat.

Una subvenció que s’emmarca en els projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament als quals el ministeri d’Afers Exteriors dona suport. En aquest sentit, el Pla Rector de la Cooperació Internacional al Desenvolupament Sostenible 2026 és l’instrument que conté les directrius bàsiques i les prioritats en matèria de cooperació i que assigna els recursos pressupostaris que orienten l’actuació de la cooperació andorrana.

Comparteix
Notícies relacionades
Perseguit i arrestat un home que en agredir a la parella, va fugir en cotxe amb una taxa d’alcoholèmia de 2g/l
Blindatge multifuncional a Borda Nova 1: 155 places de pàrquing al complex i s’obren altres espais per als ciutadans
Les parcel·les de Beixalís, la Rabassa i Arinsal, subjectes a sotmetre’s a tecnologies de monitoratges forestal

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Actualitzada la normativa de tinença, port i ús de les armes de foc de la Policia per evitar els usos inadequats o abusius
  • Societat
L’encariment sostingut de l’habitatge i els salaris no equitatius per fer-lo front, al nucli de l’enquesta d’opinió de l’AR+I
  • Societat
Govern espera arribar a un consens per la despenalització de l’avortament en els vuit mesos que queden de legislatura
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Blindatge multifuncional a Borda Nova 1: 155 places de pàrquing al complex i s’obren altres espais per als ciutadans
  • Economia, Parròquies
Neix la iniciativa d’Andorra és Bella’, un impuls per convertir la capital en un espai de referència en la cosmètica
  • Parròquies, Política
Marsol manté el pols amb Escaldes i avisa que les accions legals es posaran en marxa «en dos o tres dies»
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu