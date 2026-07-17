L’Executiu subvenciona amb 9.000 euros un projecte per la inserció laboral d’un centenar de nenes bolivianes en abandó

El Govern, a través del ministeri d’Afers Exteriors, ha atorgat una subvenció de 9.000 euros a Cooperand amb Llatinoamèrica per a un projecte que té com a objectiu formar tècnicament i professionalment a les nenes que viuen al centre Hogar Casa Main situada a la ciutat boliviana de Santa Cruz, perquè puguin així accedir a una feina estable en assolir la majoria d’edat.
Les nenes internes a Casa Main han viscut situacions d’extrema vulnerabilitat, d’abandó o han sigut víctimes de violència domèstica, i en molts casos, han patit situacions de violència sexual. En arribar als 18 anys, Casa Main no les pot continuar acollint i, per tant, «esdevé molt important que tinguin les eines i la formació necessàries per capacitar-les per accedir al món laboral, i assolir d’aquesta maneta l’estabilitat que els permeti no recaure en l’extrema vulnerabilitat en la qual vivien abans», informen fonts al ministeri.
En total, 108 nenes es podran beneficiar d’aquesta formació professional bàsica. Es destaca d’aquesta forma que Cooperand amb Llatinoamèrica és una «entitat particularment activa a Andorra», i que s’esforça així per difondre els seus projectes i alertar sobre les problemàtiques relacionades amb els infants, els adolescents i les dones en situacions de vulnerabilitat.
Una subvenció que s’emmarca en els projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament als quals el ministeri d’Afers Exteriors dona suport. En aquest sentit, el Pla Rector de la Cooperació Internacional al Desenvolupament Sostenible 2026 és l’instrument que conté les directrius bàsiques i les prioritats en matèria de cooperació i que assigna els recursos pressupostaris que orienten l’actuació de la cooperació andorrana.