  • Les ministres de Justícia i Interior i Afers Exteriors, Ester Molné i Imma Tor, al Consell General. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Gestió fronterera amb Europa

L’Executiu garanteix que l’Entry/Exit System “no comportarà cues” ni controls sistemàtics a les fronteres

Les negociacions amb Brussel·les avancen mentre s’obren vies de diàleg amb els països veïns per concretar l’aplicació pràctica del sistema

El Govern ha assegurat que l’aplicació del reglament europeu de l’Entry/Exit System “no comportarà cues” ni canvis en el funcionament actual dels controls a les fronteres andorranes. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha explicat que l’objectiu de la negociació amb la Unió Europea és “que no s’apliqui el reglament Entry/Exit system a les fronteres andorranes” i que es mantingui la situació vigent, amb “controls aleatoris” i sense un control sistemàtic de vehicles ni persones.

En aquesta mateixa línia, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha subratllat que “el canvi és el control que se’n vol fer” i ha advertit que un control sistemàtic podria comportar “conseqüències desastroses”. En aquest sentit, Molné ha volgut recordar que el reglament no preveu aquest control per als nacionals andorrans, incidint en la càrrega afegida que pot comportar aquest tipus de control.

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha advertit que un control sistemàtica podria comportar “conseqüències desastroses”

Pel que fa al contingut de l’acord, Tor ha detallat que el reglament ja estableix un sistema d’avaluacions prèvies vinculades a l’atorgament de permisos de residència. “Com seran les avaluacions ja ho defineix l’acord i ho preveu el reglament”, ha indicat, tot afegint que bilateralment amb Espanya i França es negociaran les “modalitats pràctiques”, com ara els canals d’informació, la cooperació policial i altres aspectes logístics.

Un dels pilars del nou sistema és la base de dades de l’espai Schengen. Segons ha explicat Tor, aquesta eina permetrà saber si una persona “no té cap expedient obert”, si representa “una amenaça per a la seguretat” o si es troba en situació de sobreestadia. L’accés a aquesta informació es farà de manera indirecta, a través dels estats veïns, i la distribució de competències amb França o Espanya formarà part de les negociacions bilaterals.

Tot i aquest reforç informatiu, la decisió final continuarà sent d’Andorra. “És Andorra qui decidirà qui entra i qui no entra”, ha afirmat Tor, tot remarcant que no hi ha gens d’interès a autoritzar l’entrada de persones que suposin una amenaça. Molné ha afegit que la normativa vigent ja obliga a denegar permisos quan hi ha risc per a l’ordre públic, i que el nou sistema permetrà fer-ho amb més garanties.

Quant a les relacions amb els estats veïns, el Govern ha destacat el bon clima de treball amb Espanya i França. Les negociacions amb la Comissió Europea es troben “pràcticament acabades” i ja s’han fet els primers passos per iniciar els acords bilaterals, amb la voluntat de definir ràpidament els aspectes tècnics pendents.

Inici del treball sobre l’Entry/Exit System

Tot i l’entesa mostrada entre consellers generals i ministres durant la Comissió Legislativa de Política Exterior, el president i conseller general del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé, demana explicacions sobre l’inici de l’acord sobre política fronterera amb la Unió Europea. Escalé ha recordat que el reglament de l’Entry Exit System s’aprova l’any 2017 i ha preguntat per què les negociacions no s’inicien fins al 2021. En resposta, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, explica que es tracta d’un reglament que “no s’ha d’aplicar fins al 2025” i que comporta “una tasca molt complexa”. Segons precisa, el 2021 és el moment en què es comencen oficialment les converses, tot i que això “no vol dir que prèviament no hi hagués contactes”.

El president i conseller general del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé. | Marvin Arquíñigo
[D’esquerra a dreta] El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, i el president de grup parlamentari socialdemòcrata, Pere Baró. | Marvin Arquíñigo
Un moment de la ponència de les ministres de Justícia i Interior i Afers Exteriors, Ester Molné i Imma Tor, a la comissió legislativa de política exterior. | Marvin Arquíñigo
