L’Executiu fixa per a mitjans de novembre l’inici de la vacunació preventiva del bestiar davant els contagis de DNC

El Govern manté activa la seva campanya de prevenció per protegir el bestiar del Principat davant l’augment de contagis de dermatosi nodular contagiosa (DNC) a territoris propers. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha anunciat que la vacunació començarà a mitjans de novembre i que el país rebrà prop de 1.500 dosis, pràcticament suficients per cobrir tot el bestiar boví del país.
Casal ha remarcat que “la salut dels bovins és bona i no hi ha cap cas clínic certificat pels veterinaris del Govern”, i ha insistit que Andorra es troba fora del perímetre de vigilància establert pels països veïns. Tot i això, s’han pres mesures preventives des de fa quinze dies per evitar qualsevol risc.
A mitjans de novembre s’iniciarà la vacunació del bestiar, amb 1.500 dosis que cobriran pràcticament tot el ramat del país
Entre aquestes mesures hi ha l’obligació que tots els mitjans de transport estiguin acreditats com a desinfectats i desparasitats, així com l’augment dels perímetres de vigilància. “Hem de vacunar abans que el virus s’apropi”, ha afirmat el ministre, recordant que Andorra ja ha notificat a la Comissió Europea la seva intenció de vacunar de manera preventiva, abans que altres països de la regió.
Casal també ha avançat que dilluns es reuniran amb el sector agrícola per avaluar la situació, especialment després que els contagis s’hagin accelerat fora de les fronteres andorranes. “El virus pot avançar uns 300 metres diaris i s’ha detectat bestiar infectat molt a prop de les explotacions dels Pirineus més propers”, ha advertit.
“El virus pot avançar uns 300 metres diaris i ja s’ha detectat bestiar infectat molt a prop de les explotacions dels Pirineus més propers” – Guillem Casal
Preocupació al Pirineu català: la Unió de Pagesos reclama més rapidesa en la vacunaci
A l’altra banda de la frontera, els ramaders de l’Alt Urgell i dels Pirineus catalans viuen amb inquietud l’expansió del virus, tot i que, de moment, no s’ha registrat cap cas en aquesta zona. Laia Angrill, responsable de joves a la permanent nacional d’Unió de Pagesos, ha explicat que “aquí no hi ha hagut casos, tots estan concentrats a Girona, al primer focus de l’Alt Empordà i un segon a Castelló d’Empúries”.
Segons Angrill, hi ha unes 17 o 18 explotacions afectades a la demarcació gironina, però la capacitat d’expansió del virus “és molt alta”, i per això “l’estratègia ha estat avançar amb la vacunació tan aviat com sigui possible”.
A les comarques pirinenques s’han aplicat mesures estrictes de bioseguretat per evitar el contagi. Els camions de la llet i del pinso es desinsecten a les rodes i les botes del personal, i els ramaders utilitzen productes repel·lents de mosques i mosquits sobre els animals, ha explicat Angrill. “Són mesures d’autoprotecció. Si no podem vacunar encara, és l’únic que podem fer”, ha lamentat.
Tanmateix, Unió de Pagesos ha convocat aquest dimecres una reunió informativa a Balaguer per posar al dia els seus membres sobre l’evolució de la malaltia i les passes que es preveuen. Tot i això, el sindicat ha criticat durament la gestió de la Generalitat, a qui acusa de “mala gestió i falta de previsió”.
“Hi va haver prevenció zero; el Govern [de Catalunya] no tenia cap pla d’actuació” – Laia Angrill
“La gent està molt indignada —ha denunciat Angrill—. Quan a França ja hi havia molts casos, aquí no hi havia cap pla, ni vacunes, ni protocols clars. La persona responsable de sanitat ni tan sols s’havia llegit el protocol”.
Segons el sindicat, Catalunya espera encara l’autorització de la Comissió Europea per ampliar la vacunació a tot el Pirineu, una mesura que consideren urgent per frenar l’expansió del virus, especialment ara que l’Alt Urgell continua lliure de contagis mentre Girona concentra el focus principal, originat, segons les primeres informacions, a França.