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  • Helena Mas i Cristina Pérez, aquest dimarts. | SFGA / CESteve
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Incrementar la capacitat assistencial

L’Executiu destinarà fins a 65,4 milions d’euros a ampliar el centre hospitalari amb nous quiròfans i un edifici annex

L’actuació sumarà uns 700 metres quadrats a Urgències, ampliarà l’UCI i incorporarà dos quiròfans i un d’obstètric amb tres sales de parts

Govern preveu ampliar l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb la construcció d’un nou edifici annex, la reforma d’espais de l’actual centre hospitalari i la connexió física i funcional entre els dos immobles. La ministra de Salut, Helena Mas, ha assenyalat que «l’ampliació és una actuació imprescindible per garantir que el sistema sanitari continuï donant resposta amb qualitat, seguretat i eficiència a les necessitats de la ciutadania». La intervenció haurà d’incrementar la capacitat assistencial, reorganitzar els serveis i els circuits de pacients, professionals, visitants i logística hospitalària: «Estem planificant l’hospital de les properes dècades, pensant tant en els pacients com en les condicions de treball dels professionals sanitaris».

El Pla Funcional que serveix de base per definir l’ampliació s’ha elaborat mitjançant 45 reunions amb 154 participants. Entre les actuacions previstes hi ha l’ampliació d’Urgències amb nous boxes i uns 700 metres quadrats addicionals, dos quiròfans nous i un quiròfan obstètric amb tres sales de parts, així com l’ampliació de la Unitat de Cures Intensives i la incorporació d’espais per als acompanyants. També es preveuen nous espais per a oncologia, l’hospital de dia i les consultes externes, juntament amb la reordenació i ampliació dels serveis de diagnòstic, laboratori clínic i rehabilitació.

També es preveuen nous espais per a oncologia, l’hospital de dia i les consultes externes, juntament amb la reordenació i ampliació dels serveis de diagnòstic, laboratori clínic i rehabilitació

La intervenció inclourà igualment l’adaptació de la farmàcia, el transport sanitari, les àrees de compres, els vestidors, la cuina i la bugaderia, a més de criteris d’accessibilitat universal, seguretat, confort, eficiència energètica, sostenibilitat ambiental i integració tecnològica. «El Pla Funcional és fruit d’un ampli treball participatiu amb els professionals i ens permet disposar d’una visió compartida sobre les necessitats de futur de l’hospital», ha explicat la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez. Segons ha indicat, «l’objectiu és dotar el sistema sanitari d’espais més eficients, més flexibles i capaços d’adaptar-se a l’evolució assistencial dels pròxims anys».

Per afrontar la fase actual, el Govern ha impulsat un projecte de llei de crèdit extraordinari de 4,8 milions d’euros per a l’exercici 2026, el qual servirà per finançar la redacció del projecte bàsic i executiu de l’ampliació. El crèdit es finançarà mitjançant una distribució extraordinària de dividends d’Andorra Telecom procedents de les reserves de la companyia. L’estimació actual situa el cost global de l’ampliació en 65,4 milions d’euros, dels quals 43,7 milions corresponen a l’obra nova, 21,2 milions a la reforma estructural de l’edifici existent i 0,5 milions a altres reformes i ajustos funcionals.

L’hospital celebra un pas endavant en els procediments cardiològics amb la creació del servei d’intervencionisme

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