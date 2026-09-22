[Galeria]: Un incendi ‘arrasa’ la Querola quatre mesos després d’haver entrat en la fase final de comercialització

L’incendi que aquesta matinada ha afectat la urbanització la Querola d’Ordino no ha deixat cap víctima ni ferit, segons han confirmat els Bombers, els quals han treballat durant tota la nit en les tasques d’extinció. El cos ha rebut una trucada d’avís pels volts les 01.45 hores i, quan la primera dotació ha arribat al lloc dels fets, s’ha trobat un foc generalitzat en un dels blocs. Les flames s’han acabat propagant pels set blocs d’edificis que formen la urbanització, els quals han quedat completament malmesos.
Una de les principals dificultats s’ha produït durant els primers moments de la intervenció, quan hi havia risc de propagació del foc cap al bosc i els Bombers no podien accedir a determinats punts amb els mitjans de què disposaven. Pel que fa a les característiques dels edificis, el cos ha explicat, en declaracions a RTVA, que els blocs tenen una estructura de formigó i una estructura exterior d’alumini recoberta de fusta i pedra. «Hem treballat tota la nit per extingir l’incendi», han assenyalat des de Bombers, els quals mantenen els treballs sobre el terreny amb la protecció del bosc com un dels objectius prioritaris.
Segons les dades facilitades, el foc ha cremat uns 10.000 metres quadrats d’habitatges i 12.000 metres quadrats d’aparcament. En les tasques d’extinció hi treballen 34 efectius amb 14 dotacions de Bombers, dues de les quals corresponen als Bombers de la Generalitat de Catalunya i s’han desplaçat des del parc de la Seu d’Urgell. Paral·lelament, els Bombers del Pas de la Casa s’han traslladat fins a la caserna de Canillo, els efectius de la qual es troben treballant a la Querola, per cobrir les eventuals necessitats i urgències de la vall d’Orient.
Al dispositiu s’hi han sumat una vintena d’efectius de la Policia de les àrees de Seguretat Pública i Investigació, els quals donen suport als Bombers sobre el terreny. Efectius de la secció de mitjans aeris també s’hi han desplaçat amb el dron de la Policia. A la zona hi ha, a més, Nord Andorrà, el Servei de Circulació d’Ordino, Protecció Civil, la Creu Roja i dues dotacions del SUM. Al lloc dels fets també s’hi han desplaçat el secretari d’Estat Joan Antoni León i el director de Bombers, Juanjo Barrio, mentre que està previst que la ministra Ester Molné hi acudeixi també.
El foc es troba sota control, segons han informat des de Govern, tot i que els Bombers continuen treballant per extingir l’incendi. La urbanització està formada per set blocs i 52 habitatges, situada sobre una parcel·la de 6.900 metres quadrats i amb un perímetre de 350 metres.
Habitatges de luxe de fins a 6,3 milions d’euros
Cal recordar que el projecte residencial de la Querola es va començar a gestar fa aproximadament dues dècades i que el juny passat entrava en la fase final de comercialització. El complex està format per una cinquantena d’habitatges de grans dimensions, amb superfícies d’entre 300 i 700 metres quadrats i preus que oscil·laven entre els 2,4 i els 6,3 milions d’euros per unitat. «No hi ha cap habitatge que tingui menys de 300 o 350 metres», explicava aleshores a EL PERIÒDIC un dels impulsors del projecte, Xavier Santamaria, qui situava el preu de venda entre els 8.000 i els 9.000 euros per metre quadrat.
La singularitat arquitectònica del conjunt era un dels elements que els responsables del projecte destacaven durant la seva presentació. «Va ser una decisió de fer una cosa icònica d’Andorra», afirmava Santamaria, mentre que l’arquitecte Josep Ribas definia la Querola com «una escultura amb contingut funcional». Els habitatges van ser dissenyats individualment, amb distribucions i dimensions diferents. «Tots són del mateix estil, però tots són 51 vestits a mida», explicava Ribas. Segons Santamaria, la inversió inicial del projecte superava els 130 milions d’euros.
-pendent d’ampliació-