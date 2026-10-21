Hope Palestina posa nom i cara a les víctimes de la Franja de Gaza per evitar que es converteixin en simples números

Hope Palestina ja s’ha constituït com a associació. Nascuda amb la voluntat d’ajudar els més vulnerables a la Franja de Gaza, l’entitat ha treballat durant mesos per assolir-ho. Després d’un any de creixement, actualment té una comunitat global de 150 voluntaris arreu del món i un equip de 30 especialistes sanitaris ‘in situ’ entre metges, psicòlegs i psiquiatres per atendre les persones afectades, així com donar suport psicològic als voluntaris que ho requereixin.
En paraules de la vicepresidenta i portaveu, Maria Burgués, «oferim acompanyament integral des del vessant psicològic i econòmic a totes les famílies. Coneixem a tots els integrants, sabem la seva situació, on es troben geogràficament i ens transformem en les seves padrines, establint una relació personal molt estreta, de tu a tu. No volem deshumanitzar les persones i fer que siguin només xifres sense un nom propi».
«No volem deshumanitzar les persones i fer que siguin només xifres sense un nom propi» -Maria Burgués
Pel que fa a l’acció directa, la portaveu ha explicat que tenen tres coordinadors directament a la base i treballen conjuntament amb ells. «Són ells qui instrumentalitzen totes les urgències, verifiquen les famílies, ens ajuden a saber quin és l’estat de cadascuna i ens informen de la situació global al front». Cal destacar que Hope Palestina també disposa d’un programa d’habitatge, ‘Un sostre per casa’, amb la finalitat de traslladar els refugiats a dins d’un edifici on estiguin protegits de les condicions climàtiques extremes.
Altrament, la presidenta de l’associació, Amaya Ferrer, ha assenyalat la climatologia com el principal factor de risc: «Moltes famílies viuen en tendes de campanya cremades pel sol i foradades per la pluja. Tot i que siguin infraestructures precàries, tenen aigua corrent, perquè l’aigua moltes vegades està contaminada, una part d’un lavabo, de la cuina i sobretot, evitar tenir als infants dormint a terra.» Les portaveus han remarcat que les baixes més significatives de la guerra són de menors, atès que un total de 21.000 infants han perdut la vida i 33 nadons han mort per hipotèrmia.
«De les 28 famílies que tenim a la nostra xarxa, n’hi ha 14 que viuen sota un sostre»– Amaya Ferrer
En aquest sentit, Burgués ha defensat el bon funcionament del programa, ja que «de les 28 famílies que tenim avui dia a la nostra xarxa, n’hi ha 14 que ja viuen sota un sostre», gràcies a les aportacions econòmiques dels voluntaris que paguen una quantitat fixa mensual d’un lloguer per a tota una família. Tanmateix, la vicepresidenta ha denunciat que ‘l’alto el foc’ del conflicte és irreal i deixa desemparades a les famílies que es troben al límit de la frontera: «Fa més d’un any que es van fer els acords de pau i des d’aleshores la línia que es va traçar per marcar la frontera amb l’exèrcit israelià s’ha anat modificant, agafant cada vegada més terreny». Com a conseqüència directa, la població s’ha concentrat en un espai minúscul, i hi ha dos milions de palestins que viuen en una franja tan petita com una quarta part del territori andorrà. «És a dir, 23 vegades més de la població andorrana ha de viure en 128 quilòmetres quadrats».
Davant aquesta situació tan crítica, Burgués ha fet una crida a les institucions per facilitar l’acollida de refugiats palestins al Principat: «Ens hem reunit amb Govern i Afers Exteriors per intentar portar algunes de les nostres famílies a Andorra, però la dificultat principal és la manca de documentació per poder aconseguir que surtin del país». D’altra banda, Ferrer ha reclamat més intervenció dels organismes internacionals perquè únicament es permeten evacuacions per motius sanitaris. En aquesta línia, des de l’entitat asseguren que s’està col·laborant amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat d’Andorra per dur a terme acollides de caràcter acadèmic.
Presència a la Fira d’Andorra
Les representants de l’organització han anunciat que aquest cap de setmana participaran en la Fira amb un estand informatiu amb l’objectiu de sumar nous padrins i visibilitzar el conflicte que porta «tres anys exposant a les persones en una situació d’extrema vulnerabilitat». La presidenta de l’associació ha insistit en la rellevància de les col·laboracions amb els mitjans de comunicació per augmentar la visibilitat del conflicte i alhora, donar a conèixer la tasca d’Hope Palestina.