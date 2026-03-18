L’Executiu avala gairebé 3,26 milions d’euros en el marc del programa per facilitar l’accés al primer habitatge

El Govern ha avalat un total de 3.259.000 euros en el marc del programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent. Així es deixa palès en un edicte publicat al BOPA aquest dimecres, el qual mostra un total de vuit persones que s’han beneficiat del programa fins ara. En detall, els avals oscil·len en imports d’entre 290.000 euros i 570.000 euros; i també s’indica els interessos dels quals es fa càrrec l’Executiu, que ascendeixen a un total de 463.921 euros, amb imports que varien entre els 52.434 euros fins als 81.850 euros.
Cal recordar que el programa estableix un aval del Govern del 100% del préstec durant els primers set anys, període durant el qual l’Executiu es fa càrrec del pagament de tots els interessos. Els sol·licitants, però, han d’acreditar una residència mínima de set anys al país (si la sol·licitud és presentada per diverses persones, només cal que almenys una compleixi aquest requisit), no tenir cap habitatge de propietat i disposar d’un patrimoni inferior al 30% del preu de l’habitatge. Amb tot, el preu màxim de compra del qual ha de ser de 600.000 euros.
La resta del funcionament
El banc on se sol·liciti la hipoteca fa una anàlisi de solvència que, si és favorable, es deriva a l’Institut Nacional de l’Habitatge, que emet el seu informe. Superades les fases, es procedeix a l’escriptura notarial del préstec entre les tres parts: el comprador o beneficiari, el banc i el Govern.
Aquest préstec hipotecari s’estructura en dos trams d’amortització: un primer de set anys a un interès d’Euríbor + 0% a càrrec de l’Executiu, i el segon fins a completar la hipoteca a un interès d’Euríbor +0,50%. A més, els terminis d’amortització són d’entre 20 i 50 anys, sense que, en cap cas, el beneficiari del programa superi els 80 anys al terme del préstec.