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  • Els primers infants que han gaudit del Viari Show, una iniciativa del Servei de Cases Pairals i la Unitat d’Educació Viària del Servei de Circulació del Comú d’Andorra la Vella. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
Educació vial amb teatre participatiu

El Viari Show reforça la conscienciació viària dels escolars amb quatre representacions durant aquest juny

Dotze participants de Cases Pairals, agents de circulació i alumnes comparteixen escenari per promoure civisme, responsabilitat i respecte ciutadà

El ‘Viari Show’ torna aquest mes de juny a les escoles d’Andorra la Vella amb l’objectiu de fomentar la seguretat viària i el civisme entre els més joves a través del teatre i l’humor. La iniciativa comptarà amb quatre representacions en què participaran dotze persones de Cases Pairals, agents de circulació i alumnat dels centres educatius de la parròquia.

L’activitat arribarà enguany a l’Escola Janer, el col·legi Sant Ermengol i l’Escola Francesa. Segons ha explicat el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, el projecte permet treballar amb els infants aspectes relacionats amb la convivència, el respecte i la responsabilitat mitjançant una proposta participativa. “El ‘Viari Show’ és una manera diferent i propera de treballar valors com la convivència, el respecte i la responsabilitat amb els infants, implicant-los d’una forma activa i participativa”, ha afirmat.

La proposta aborda situacions quotidianes per transmetre pautes de convivència i seguretat d’una manera pedagògica i propera

La representació està formada per set escenes que reprodueixen situacions habituals vinculades a la convivència ciutadana i la mobilitat. Entre els temes que es tracten hi ha el comportament dins dels autobusos, els desplaçaments escolars, les obres a la via pública, l’ús del telèfon mòbil durant la conducció, la circulació amb patinets, l’alimentació dels animals o la recollida dels excrements dels gossos.

Surana ha destacat també el component intergeneracional de la iniciativa, que permet compartir experiències entre persones grans i alumnes al voltant d’un mateix objectiu educatiu. “És una iniciativa que ens permet fomentar el diàleg entre generacions i transmetre missatges importants d’una manera pedagògica i propera”, ha assenyalat.

El conseller ha remarcat que la proposta contribueix tant a la formació ciutadana com a la cohesió social. “És una acció de cohesió social i formació ciutadana que dona molt bon resultat”, ha indicat, tot subratllant que l’activitat afavoreix l’aprenentatge de valors relacionats amb la responsabilitat, la convivència i el respecte a través de la participació directa dels estudiants.

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