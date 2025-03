Defensa jurídica i assistència tècnica

L’Executiu amplia l’assistència tècnica lletrada gratuïta, englobant els casos amb la fiscalia com a acusació pública

Abans, aquest dret només estava disponible en casos de violència de gènere o tràfic d’éssers humans, i no en altres delictes

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres una modificació del Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrada, a proposta de la ministra Ester Molné. Aquesta reforma té com a objectiu adaptar la normativa a la realitat actual i garantir un accés equitatiu a la justícia. La nova regulació amplia l’àmbit d’aplicació d’aquest dret, permetent que qualsevol persona que vulgui constituir-se com a acusació privada o particular pugui sol·licitar assistència tècnica lletrada, fins i tot en els casos en què la fiscalia actuï com a acusació pública.

Abans, aquest dret només estava disponible en casos de violència de gènere o tràfic d’éssers humans, i no en altres delictes en els quals la fiscalia exercia com a acusació pública, com les agressions físiques o danys a la via pública. “La nova normativa permet que en aquests casos també es pugui sol·licitar el dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades, malgrat que la fiscalia actuï com a acusació pública”, ha expressat Guillem Casal, portaveu del Govern, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Un altre aspecte rellevant de la modificació és la limitació a tres demandes d’assistència gratuïta per persona en un període de 12 mesos. Aquesta mesura s’ha establert amb l’objectiu d’evitar l’ús abusiu del sistema, tot i que es manté el compromís de garantir un accés just i digne per a totes les parts implicades. Tal com ha ponderat Casal, “es tornen a actualitzar imports” per als advocats que treballen sota el torn d’ofici i guàrdia, que rebran un 7,5% de l’import total cobert pel Govern.

Casal també ha fet incís en que aquesta modificació busca proporcionar els mateixos drets tant a víctimes com a agressors, assegurant que tothom pugui accedir als mecanismes de defensa judicial, tot afegint que “més enllà del cost que pugui suposar per l’administració, s’ha de mesurar la situació amb indicadors morals i de justícia”. A més, ha recordat que els advocats que oferiran aquesta assistència tècnica seran professionals col·legiats, i no funcionaris de l’administració pública, garantint així la independència i la qualitat del servei prestat.