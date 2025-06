Turisme actiu

Naturland dona el tret de sortida a la temporada d’estiu amb més dies d’obertura i novetats a la cota 2000

El parc funcionarà diàriament a partir del 28 de juny i amplia l’oferta entre setmana al juny, tot i el retard en la nova tirolina

La temporada d’estiu a Naturland ha començat aquest dimarts i s’estendrà fins al 7 de setembre, amb horari ininterromput de 10.00 hores a 18.00 hores. Una de les principals novetats d’aquest any és l’ampliació dels dies d’obertura del sector de la cota 2000 durant tot el mes de juny, que funcionarà de dimecres a diumenge.

Segons ha informat el parc, aquesta mesura respon a la voluntat d’oferir opcions lúdiques també entre setmana, tant per al públic local com per als visitants. A la cota 2000 es manté una àmplia proposta d’activitats, com ara el Bike Center –amb circuits per a diferents nivells i el suport de la marca Forestal–, les excursions a cavall i el restaurant de la Cervesera.

A partir del 28 de juny, tant la cota 1600 com la cota 2000 romandran obertes cada dia fins al tancament de temporada. L’oferta d’activitats a la cota 2000 inclou també el parc d’aventura N’Boscat, les passejades amb poni i una ruta autoguiada per descobrir l’entorn natural.

Pel que fa a la cota 1600, es mantenen les propostes que han tingut bona acollida en anys anteriors, com el Tobotronc, l’Airtrekk, el Forestline, el tir amb arc, el Sklide, el tubbing, els jeeps a pedals, l’AirtrekKids, els llits elàstics, la mini tirolina i l’Xtrem Jump.

D’altra banda, la nova tirolina prevista per a aquest estiu a la cota 1600 ha experimentat un retard per causes alienes a la gestió del parc. Des de Naturland han indicat que s’anunciarà la seva obertura tan aviat com sigui possible.