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  • Editorial

La privacitat, sempre en risc

La tecnologia ens facilita la vida, però també ens recorda constantment la seva fragilitat. La nova alerta sobre vulnerabilitats en dispositius Android és un exemple més d’una realitat incòmoda: milions d’usuaris poden veure compromesa la seva privacitat sense haver fet res malament i, sovint, sense ni tan sols saber que estan exposats. Actualitzacions pendents, errors de programari o fallades de seguretat poden convertir eines quotidianes en portes obertes a accessos no autoritzats.

El problema va més enllà de la tècnica. La protecció de les dades personals forma part dels drets fonamentals en una societat digitalitzada. Tanmateix, la responsabilitat continua recaient massa sovint sobre usuaris que no disposen dels coneixements ni dels recursos per entendre els riscos que assumeixen quan utilitzen una aplicació, una web o un dispositiu connectat.

Per això, cal exigir més transparència, més seguretat per defecte i una millor protecció dels consumidors digitals. L’evolució tecnològica és imprescindible per al progrés, però aquest progrés perd valor quan deixa els ciutadans indefensos davant vulneracions que poden afectar la seva privacitat, la seva informació i, en definitiva, els seus drets.

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