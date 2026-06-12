El TrialGP torna a Sant Julià amb una Super Test al nucli urbà i Toni Bou i Gabriel Marcelli com a ‘representants’

Sant Julià de Lòria tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en un dels grans centres d’atenció del trial mundial amb la celebració de la 27a edició del TrialGP d’Andorra, segona cita del Campionat del Món després de la prova disputada al Japó. La competició, que es desenvoluparà del 12 al 14 de juny, reunirà prop d’una vuitantena de pilots repartits entre les categories TrialGP, TrialGP Women, Trial2 i Trial3.
Una de les principals novetats d’aquesta edició serà el retorn de la Super Test Section, una zona de velocitat que es disputarà a la plaça de la Germandat aquesta tarda i que determinarà l’ordre de sortida de la competició. El president de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), Joan Patrick Lasmolles, qui tot just acaba de prendre les regnes de l’ens, ha explicat que aquesta iniciativa respon a la voluntat de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) de continuar apropant l’esport als aficionats. «És una zona de velocitat que permetrà donar l’ordre de sortida i crear un ambient amb els espectadors més propers, aportant més visibilitat al món del trial», ha assenyalat.
Igualment, Lasmolles també ha detallat que dissabte i diumenge totes les categories completaran dues voltes a un recorregut format per 12 zones situades a la cota 1.600. A més, la categoria reina estrenarà el nou sistema de final i superfinal impulsat per la FIM, una novetat que, segons ha remarcat, busca incrementar l’espectacle i la competitivitat de la prova.
En l’àmbit esportiu, totes les mirades estaran posades en Toni Bou, resident al país des del 2015, que afronta la cita amb la motivació de competir davant del públic andorrà. El pilot ha reconegut que córrer “a casa” sempre genera sensacions especials i ha recordat que «a Andorra les he viscut de tots els colors». Tot i això, ha assegurat que arriba amb l’objectiu d’oferir «un bon espectacle» en una prova que coneix perfectament. Cal recordar que Bou es va imposar en l’estrena de la competició al Japó.
Un altre dels noms propis serà Jaime Busto, qui ha admès que el terreny andorrà li ha costat en les darreres temporades, però ha afirmat que arriba amb bones sensacions després dels darrers entrenaments i del canvi de moto. «El terreny és brutal i vinc amb ganes de fer-ho el millor possible», ha manifestat.
Per la seva banda, Gabriel Marcelli, company d’equip de Bou, afronta la cita amb el valor afegit de conèixer bé l’escenari de competició. I és que el pilot també resideix al Principat, en el seu cas des de l’any passat, precisament a la parròquia laurediana. Després d’un inici de temporada discret al Japó, el pilot ha recordat que l’any passat va conquerir el Campionat d’Espanya a Andorra i ha deixat clar que el seu objectiu immediat és «guanyar carreres» abans de pensar en la lluita pel títol mundial.
En categoria femenina, la vigent campiona del món, Berta Abellán, arriba a Andorra amb confiança. La pilot ha explicat que es tracta d’un terreny que li agrada especialment i ha assegurat que afronta la prova sense grans expectatives, però amb la mateixa ambició competitiva de sempre. «La pressió la tenim tots, però jo la gaudeixo. Sense pressió no sé competir», ha deixat clar.
Malauradament, la cita no podrà comptar amb representació andorrana per les lesions d’Edgar García i Jordi Lestang, els quals anaven a competir a Trial2. En aquest sentit, Lestang ha detallat que pateix una fractura en un dit del peu esquerre. “Venia molt motivat”, ha reconegut, tot desitjant ser-hi present en futures edicions. A més, ha aprofitat per animar les noves generacions a practicar aquest esport i ha advertit que el futur de la disciplina passa per fomentar aquest relleu generacional. “Si no hi ha noves generacions no anem enlloc”.
«Nom tenim cap motiu per dir que no»
Més enllà de l’aspecte esportiu, la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, ha destacat que el TrialGP és una de les cites esportives més importants de l’any per a la parròquia i ha afirmat que contribuirà a projectar el nom de Sant Julià i d’Andorra arreu del món. Una cita esportiva que servirà per analitzar el retorn que genera al territori i valorar el seu encaix en futures temporades.
En aquesta línia, Cortesao ha recordat que el Mundial torna al Principat després que l’any passat es prioritzés l’organització del Campionat d’Espanya i ha destacat que la incorporació de proves i activitats al centre urbà pot ajudar a obtenir una visió més precisa de l’impacte real de l’esdeveniment. Per aquest motiu, ha explicat que caldrà esperar per fer una valoració completa, però s’ha mostrat optimista sobre la continuïtat de la cita al calendari. «És d’hora per dir si seguirem apostant pel Mundial», ha afirmat, abans d’afegir que actualment «no tinc cap motiu per dir que no».
La mandatària també ha posat en valor les activitats paral·leles previstes durant el cap de setmana, entre les quals destaca el village instal·lat a la plaça de la Germandat i la visita dels alumnes de l’Escola Andorrana a la roda de premsa –preguntant als pilots– i posteriorment visitant el pàdoc. Unes iniciatives que, per a la cònsol menor, permeten acostar una competició de nivell mundial a la ciutadania i reforcen el vincle entre l’esdeveniment i el territori.
Al seu torn, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que Andorra es posiciona històricament com “el país que més campionats del món de trial ha organitzat”. Comptant amb aquesta 27a edició, cap altre territori ni comitè organitzador del món ha retingut el Mundial de la FIM de forma tan continuada i centralitzada en una mateixa seu local com ho ha fet Sant Julià des del seu debut l’any 1992.
Pel que fa a les previsions, Torres ha apuntat que s’espera superar els 2.000 espectadors durant el cap de setmana, tot valorant positivament la decisió de traslladar part de l’activitat al centre urbà, ja que considera que ajudarà a apropar encara més la competició a la població.
Finalment, la sostenibilitat tornarà a ser un dels pilars de l’organització. La directora de la Comissió de Sostenibilitat de la FIM, Kattia Juárez, ha assegurat que el trial manté una relació directa amb la natura i que aquesta realitat obliga totes les parts implicades a actuar amb responsabilitat. En aquest sentit, ha recordat que el Mundial es desenvoluparà novament sota el programa KiSS Andorra (Keep It Shiny and Sustainable), una iniciativa que promou l’equilibri entre l’activitat esportiva, l’impacte econòmic i la preservació del medi ambient. «Si volem esdeveniments de futur, hem de pensar en esports que vagin més enllà de l’entreteniment», ha remarcat.