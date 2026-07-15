L’estació de la Comella i la d’Engolasters han viscut aquesta passada matinada una situació de nit tropical

Enmig de la jornada que ha de marcar el pic de l’onada de calor, aquesta passada matinada s’ha viscut una situació de nit tropical en dues estacions del país: la de la Comella i la d’Engolasters. Així, segons les dades del Servei Meteorològic, aquest dimecres a la nit s’han registrat nits tropicals a la Comella (20,1 graus) i Engolasters (20,1 graus).
Aquest dimecres s’espera el pic d’aquesta onada de calor que va començar diumenge. I dijous, després d’una matinada encara molt càlida, s’espera un canvi de temps que faci baixar lleugerament els termòmetres, amb possibles tempestes de tarda.