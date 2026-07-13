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El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Prevenció d'incendis

El risc d’incendi forestal ja se situa en nivell molt alt al centre i al sud del país per l’onada de calor i la manca de pluges

Protecció Civil adverteix que la situació actual podria empitjorar els pròxims dies si persisteixen les altes temperatures i no arriben precipitacions

Protecció Civil ha alertat aquest dilluns que el risc d’incendi forestal ja se situa en nivell molt alt (nivell 2) al centre i al sud d’Andorra, una situació que podria empitjorar durant els pròxims dies si es manté l’actual onada de calor i no arriben les precipitacions previstes. Segons ha informat l’organisme a través de les xarxes socials, les altes temperatures dels darrers dies estan provocant que la vegetació s’assequi progressivament, fet que incrementa la vulnerabilitat dels boscos davant qualsevol focus d’ignició.

«Cada dia de calor deixa empremta al nostre entorn. La vegetació s’asseca, el bosc es torna més vulnerable i el risc d’incendi forestal augmenta progressivament«, han assenyalat, fent una crida, davant aquest escenari, a extremar les precaucions i ha recordat que la majoria dels incendis forestals tenen origen humà. «Apel·lem a la responsabilitat de tothom aquests propers dies. La majoria dels incendis forestals són provocats per l’activitat humana i, per tant, es poden prevenir i evitar«, ha remarcat l’organisme.

Protecció Civil activa la prealerta per la segona onada de calor de l’estiu, amb temperatures màximes de 37 graus

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