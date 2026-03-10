Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Davant la possibilitat que alguns menors hagin estat afegits a aquests grups sense el seu consentiment, el centre demana la col·laboració de les famílies. |
Laura Gómez Rodríguez
Investigació en curs

L’Escola Andorrana dona pautes de seguretat digital a les famílies arran del cas de menors en xats pornogràfics

El ministeri d’Educació ha enviat una carta a les famílies per informar del cas i demanar discreció mentre s’investiga l’origen del grup

Una de les seus de l’Escola Andorrana ha traslladat a les famílies un conjunt de recomanacions per reforçar la seguretat digital dels menors després de detectar-se la inclusió d’adolescents en grups massius de WhatsApp on es difonien continguts pornogràfics. El centre educatiu ha recordat als pares diverses mesures pràctiques per garantir la protecció dels infants en l’ús dels seus telèfons intel·ligents.

Segons explica el centre en una comunicació adreçada a les famílies, l’avís s’ha fet arran “d’una alerta rebuda recentment per part del Cos de Policia i del Ministeri d’Educació, relativa a la detecció d’un grup de WhatsApp de caràcter massiu on s’afegeixen menors d’edat i s’hi comparteix contingut pornogràfic”.

Tanmateix, el Ministeri d’Educació també ha enviat una carta a les famílies per informar sobre la situació i demanar discreció, atesa l’edat dels menors afectats. Segons afirma RTVA, de moment, s’ha detectat que alguns dels números presents al grup són d’Espanya, França i fins i tot de l’Argentina, un fet que porta a valorar la possibilitat que persones majors d’edat puguin estar al darrere de la creació o la difusió del xat.


L’enviament de contingut pornogràfic a altres menors o entre ells constitueix un delicte

Davant la possibilitat que alguns menors hagin estat afegits a aquests grups sense el seu consentiment, el centre demana la col·laboració de les famílies per revisar els dispositius dels seus fills i filles i aplicar mesures de protecció. Entre els consells pràctics, recomana restringir l’entrada a grups de WhatsApp perquè només els contactes coneguts puguin afegir el menor, així com revisar la configuració de privacitat perquè la foto de perfil, l’estat o la ubicació no siguin públics i activar la verificació en dos passos.

El centre també suggereix utilitzar aplicacions de control parental per supervisar l’activitat digital i recorda que l’edat mínima legal per utilitzar WhatsApp és de 13 anys. En aquest sentit, adverteix que l’ús de serveis de missatgeria comporta riscos que requereixen “supervisió adulta constant”.

A més, el document incideix en la necessitat de conscienciar els menors sobre la responsabilitat legal vinculada a l’intercanvi d’aquest tipus de continguts. “L’enviament de contingut pornogràfic a altres menors o entre ells constitueix un delicte”, recorda el centre.

Finalment, l’escola també recomana mantenir una comunicació oberta amb els infants perquè expliquin qualsevol situació incòmoda. En aquest sentit, anima les famílies a parlar amb els menors sobre “la importància de no acceptar invitacions de desconeguts” i a explicar qualsevol incidència “sense por ni vergonya”.

Denuncien que menors han estat afegits a grups de WhatsApp en què es difonen imatges pornogràfiques

Llegir

Comparteix
Notícies relacionades
Les matriculacions de vehicles baixen un 6,8% al febrer tot i créixer lleugerament en l’acumulat del 2026
Els Bombers gestionen gairebé 16.000 expedients el 2025 amb més de 4.600 serveis operatius arreu del Principat
Alguns clients de l’empresa afectada per l’atac cibernètic denuncien manca d’informació per part de l’entitat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Exteriors valora de manera “positiva” la reobertura de l’RN20 i la recuperació al Pas: “Hi va haver molts cotxes”
  • Societat
L’ANC-AD confirma un ciberatac a una empresa privada i avisa les entitats que reforcin les infraestructures
  • Societat
Un informe alerta de fins a tres incidents LGBTI-fòbics mensuals al país i assenyala mancances legals i sanitàries
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
L’APTA presenta als coprínceps propostes per a la nova LOGTU i mostra preocupació pel POUP d’Ordino
  • Parròquies, Societat
Cortesao celebra l’entesa amb l’Executiu per impulsar el projecte de la residència d’estudiants a Sant Julià de Lòria
  • Parròquies
El carrer de la Molina tornarà a estar operatiu el pròxim 14 de març, dos mesos després del seu tancament
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu