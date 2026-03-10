L’Escola Andorrana dona pautes de seguretat digital a les famílies arran del cas de menors en xats pornogràfics

Una de les seus de l’Escola Andorrana ha traslladat a les famílies un conjunt de recomanacions per reforçar la seguretat digital dels menors després de detectar-se la inclusió d’adolescents en grups massius de WhatsApp on es difonien continguts pornogràfics. El centre educatiu ha recordat als pares diverses mesures pràctiques per garantir la protecció dels infants en l’ús dels seus telèfons intel·ligents.
Segons explica el centre en una comunicació adreçada a les famílies, l’avís s’ha fet arran “d’una alerta rebuda recentment per part del Cos de Policia i del Ministeri d’Educació, relativa a la detecció d’un grup de WhatsApp de caràcter massiu on s’afegeixen menors d’edat i s’hi comparteix contingut pornogràfic”.
Tanmateix, el Ministeri d’Educació també ha enviat una carta a les famílies per informar sobre la situació i demanar discreció, atesa l’edat dels menors afectats. Segons afirma RTVA, de moment, s’ha detectat que alguns dels números presents al grup són d’Espanya, França i fins i tot de l’Argentina, un fet que porta a valorar la possibilitat que persones majors d’edat puguin estar al darrere de la creació o la difusió del xat.
L’enviament de contingut pornogràfic a altres menors o entre ells constitueix un delicte
Davant la possibilitat que alguns menors hagin estat afegits a aquests grups sense el seu consentiment, el centre demana la col·laboració de les famílies per revisar els dispositius dels seus fills i filles i aplicar mesures de protecció. Entre els consells pràctics, recomana restringir l’entrada a grups de WhatsApp perquè només els contactes coneguts puguin afegir el menor, així com revisar la configuració de privacitat perquè la foto de perfil, l’estat o la ubicació no siguin públics i activar la verificació en dos passos.
El centre també suggereix utilitzar aplicacions de control parental per supervisar l’activitat digital i recorda que l’edat mínima legal per utilitzar WhatsApp és de 13 anys. En aquest sentit, adverteix que l’ús de serveis de missatgeria comporta riscos que requereixen “supervisió adulta constant”.
A més, el document incideix en la necessitat de conscienciar els menors sobre la responsabilitat legal vinculada a l’intercanvi d’aquest tipus de continguts. “L’enviament de contingut pornogràfic a altres menors o entre ells constitueix un delicte”, recorda el centre.
Finalment, l’escola també recomana mantenir una comunicació oberta amb els infants perquè expliquin qualsevol situació incòmoda. En aquest sentit, anima les famílies a parlar amb els menors sobre “la importància de no acceptar invitacions de desconeguts” i a explicar qualsevol incidència “sense por ni vergonya”.