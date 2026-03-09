Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • De moment, les autoritats remarquen que encara no es pot determinar l’origen del grup. | Pixabay
Laura Gómez Rodríguez
Inici d'una investigació

Denuncien que menors han estat afegits a grups de WhatsApp en què es difonen imatges pornogràfiques

La Policia ha obert una investigació arran de la denúncia de la mare d’un menor que hauria estat inclòs en un xat

La Policia ha iniciat una investigació arran de la denúncia presentada per la mare d’un menor que assegura que el seu fill hauria estat inclòs en un grup de WhatsApp on s’estarien difonent imatges o vídeos de contingut pornogràfic. El cos policial ha confirmat que, de moment, només té constància d’aquesta denúncia i que les indagacions tot just s’estan posant en marxa.

Segons han explicat fonts policials, el que s’ha pogut detectar fins ara és que “hi hauria menors que han estat inclosos a grups de WhatsApp en què hi ha imatges o vídeos de pornografia”. Davant d’aquesta situació, la Policia ha iniciat les diligències per esclarir els fets i determinar l’origen del grup.

“Que a nosaltres ens consti, hi ha una denúncia, de la mare d’un menor. Ara ens hem d’assegurar d’iniciar la investigació i ja veurem cap on porta tot això”, han indicat des del cos de seguretat.

“Que a nosaltres ens consti, hi ha una denúncia, de la mare d’un menor. Ara hem d’iniciar la investigació i veure cap on porta tot això” – Policia

Un dels elements que pot complicar la investigació és la presència de números de telèfon de diferents països dins dels grups. “Es veu que hi ha números d’Andorra i d’altres països”, han assenyalat. Aquest fet podria requerir cooperació policial internacional si es confirma la participació de persones situades fora del país.

En aquest sentit, la Policia apunta que “el fet que hi hagi aquests números dificultaria una mica tot”. Segons expliquen, la investigació haurà de determinar qui ha creat el grup, qui el gestiona i quines persones han afegit altres participants. En funció dels resultats, “potser s’haurà de col·laborar amb altres policies” si hi ha telèfons d’altres països implicats.

De moment, les autoritats remarquen que encara no es pot determinar l’origen del grup. “Nosaltres ara mateix no sabem si això s’ha originat aquí a Andorra, a Espanya o a Noruega”, han conclòs.

Comparteix
Notícies relacionades
Canillo presenta la fase 1 de l’estratègia turística: “Passa per buscar atractius que siguin motors durant tot l’any”
El carrer de la Molina tornarà a estar operatiu el pròxim 14 de març, dos mesos després del seu tancament
Comencen les obres del passeig del riu, en el tram comprès entre el pont de Prat de la Creu i el de Prada Casadet

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Mas sobre els futurs talls a l’RN20: “Hem de trobar la manera que puguin treballar afectant el menys possible”
  • Societat
L’RN20 recupera el trànsit després de setmanes tallada per l’esllavissada entre l’Ospitalet i Ax-les-Thermes
  • Parròquies, Societat
Alguns comerciants del Pas de la Casa asseguren que, tot i la reobertura de l’RN20, el comerç continua “mort”
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El carrer de la Molina tornarà a estar operatiu el pròxim 14 de març, dos mesos després del seu tancament
  • Parròquies
Comencen les obres del passeig del riu, en el tram comprès entre el pont de Prat de la Creu i el de Prada Casadet
  • Parròquies, Societat
Alguns comerciants del Pas de la Casa asseguren que, tot i la reobertura de l’RN20, el comerç continua “mort”
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu