Denuncien que menors han estat afegits a grups de WhatsApp en què es difonen imatges pornogràfiques

La Policia ha iniciat una investigació arran de la denúncia presentada per la mare d’un menor que assegura que el seu fill hauria estat inclòs en un grup de WhatsApp on s’estarien difonent imatges o vídeos de contingut pornogràfic. El cos policial ha confirmat que, de moment, només té constància d’aquesta denúncia i que les indagacions tot just s’estan posant en marxa.
Segons han explicat fonts policials, el que s’ha pogut detectar fins ara és que “hi hauria menors que han estat inclosos a grups de WhatsApp en què hi ha imatges o vídeos de pornografia”. Davant d’aquesta situació, la Policia ha iniciat les diligències per esclarir els fets i determinar l’origen del grup.
“Que a nosaltres ens consti, hi ha una denúncia, de la mare d’un menor. Ara ens hem d’assegurar d’iniciar la investigació i ja veurem cap on porta tot això”, han indicat des del cos de seguretat.
Un dels elements que pot complicar la investigació és la presència de números de telèfon de diferents països dins dels grups. “Es veu que hi ha números d’Andorra i d’altres països”, han assenyalat. Aquest fet podria requerir cooperació policial internacional si es confirma la participació de persones situades fora del país.
En aquest sentit, la Policia apunta que “el fet que hi hagi aquests números dificultaria una mica tot”. Segons expliquen, la investigació haurà de determinar qui ha creat el grup, qui el gestiona i quines persones han afegit altres participants. En funció dels resultats, “potser s’haurà de col·laborar amb altres policies” si hi ha telèfons d’altres països implicats.
De moment, les autoritats remarquen que encara no es pot determinar l’origen del grup. “Nosaltres ara mateix no sabem si això s’ha originat aquí a Andorra, a Espanya o a Noruega”, han conclòs.