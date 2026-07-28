Les xarxes de calor de FEDA Ecoterm incrementen un 11% el subministrament d’energia durant la temporada d’hivern

Les xarxes de calor de FEDA Ecoterm han subministrat 41 GWh d’energia durant la temporada d’hivern 2025-2026, un 11% més que en el mateix període de l’any anterior. L’increment ve donat per l’extensió d’aquestes infraestructures energètiques que contribueixen a cobrir les necessitats de calefacció dels edificis, a diversificar les fonts d’energia utilitzades al país i a limitar el creixement de la demanda elèctrica. És a dir, que entre els mesos d’octubre del 2025 i abril del 2026, les tres xarxes de FEDA Ecoterm (Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Soldeu) van passar de subministrar 36,7 GWh a 41 GWh d’energia tèrmica.
Pel que fa al detall per xarxes, la d’Escaldes-Engordany va subministrar 4,95 GWh, la d’Andorra la Vella 18,3 GWh i la de Soldeu 18,3 GWh. Val a dir que, a partir d’aquest hivern, les xarxes d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany ja funcionen com una infraestructura única, fet que permetrà optimitzar l’aprofitament de l’energia produïda i millorar l’eficiència global del sistema.
«El desenvolupament de les xarxes es duu a terme d’acord amb les necessitats de les zones on s’implanten» – Alberto Manzano
El gerent de FEDA Ecoterm, Alberto Manzano, ha esmentat que «el desenvolupament de les xarxes es duu a terme d’acord amb les necessitats de les zones on s’implanten». En aquest sentit, ha recordat que actualment s’estan completant actuacions com les del carrer de Na Maria Pla, així com la captació d’aigua i l’ampliació de la central de fred d’Escaldes-Engordany.
Pel que fa al subministrament de fred, ha detallat que les obres de captació d’aigua i ampliació de la central de fred d’Escaldes-Engordany permetran augmentar la capacitat disponible. «Aquestes actuacions ens permetran passar dels 1,4 MW actuals a una capacitat propera als 4 MW», ha assenyalat.