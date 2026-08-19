El Servei Meteorològic activa l’avís groc per a aquesta nit davant l’arribada de tempestes amb calamarsa i vent fort

El Servei Meteorològic ha activat l’avís groc davant la previsió de tempestes generalitzades al voltant de la mitjanit, les quals, tot i que s’espera que siguin breus, podran arribar acompanyades de calamarsa, fortes ratxes de vent i intensitats de precipitació de fins a 10 mil·límetres en només 30 minuts. L’episodi arribarà després d’una jornada marcada per un pic puntual de temperatures, amb màximes previstes de fins a 33 graus a la capital.
El canvi de temps començarà a fer-se notar ja durant aquesta tarda amb l’acostament d’una pertorbació atlàntica, la qual afavorirà progressivament la formació de núvols. Les primeres tempestes es preveuen de manera localitzada a l’extrem nord del país, mentre que serà durant la nit quan les precipitacions tempestuoses s’espera que es generalitzin al conjunt del Principat, especialment a l’entorn de la mitjanit.
De cara a demà dijous, la nuvolositat guanyarà protagonisme i no es descarta alguna precipitació feble durant el matí. A partir del migdia s’esperen algunes clarianes, tot i que a la nit tornaran a ser possibles precipitacions generalitzades i puntualment tempestuoses. Aquest canvi també comportarà un descens notable dels termòmetres, amb una màxima prevista de 27 graus a Andorra la Vella, sis menys que aquest dimecres.
La baixada de les temperatures continuarà durant els dies següents i s’intensificarà amb les precipitacions previstes durant el cap de setmana. Segons el Servei Meteorològic, després del pic de calor d’aquest dimecres, els valors se situaran per sota del que és habitual per a l’època durant més de dos dies, una situació que no es registra al país des de mitjan maig. Dissabte, la pertorbació situada a l’oest de França deixarà precipitacions al llarg de la jornada i la màxima a Andorra la Vella es quedarà en 23 graus.