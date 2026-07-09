FEDA i el Govern acorden una renovació sostenible de les llums a Meritxell per minvar exponencialment el seu consum

La garantia de poder reduir «fins a quatre o cinc vegades» el consum elèctric que produeix ni més ni menys que l’edifici més emblemàtic d’Andorra, el Santuari de Nostra Senyora de Meritxell, és un dels objectius que s’ha fixat FEDA, en mutu acord amb el Govern, per dotar d’un enllumenat «més eficient i sostenible» coincidint en el 50è aniversari de l’espai. Es tracta així d’un conveni de col·laboració per al finançament i l’execució de les actuacions de rehabilitació, millora i adequació de l’enllumenat existent del santuari, no d’un canvi de distribució, i que aquest matí han plasmat oficialment la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i la directora general de FEDA, Sílvia Calvó.
«Era una assignatura que teníem pendent des de fa anys aquí a Meritxell. Hem trobat adient refer tot el sistema elèctric amb l’expertesa i assessorament que ens dona FEDA, i assumir per la nostra banda una partida tan important de 82.000 euros per garantir així el ple respecte dels valors patrimonials en aquesta operació que permetrà la millora d’un enllumenat que feia anys que estava en deficiència», ha proscrit la titular de Cultura, la qual ha estat acompanyada pel director del Departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval. D’aquesta forma, l’Estat sosté el gruix de la reforma en pertocar-li la licitació i adjudicació de les obres de l’enllumenat.
La signatura del conveni de col·laboració entre el Govern i FEDA per millorar l’enllumenat del Santuari de Meritxell. | El Periòdic / P.M.
En aquest sentit, Calvó ha concretat que FEDA ha volgut dur a terme aquesta col·laboració, i com a principal patrocinador del projecte, perquè «creiem molt en el reconeixement del valor dels elements patrimonials del país, i ja ho hem demostrat en la il·luminació eficient que hem instal·lat en algunes esglésies«.
Remarcant el criteri de sostenibilitat com un dels punts claus de l’entesa, la responsable de la parapública ha afirmat que la partida econòmica que aporta l’entitat és, d’un costat, d’uns 10.000 euros per al cost global d’obra, i altres 7.000 destinats a la diagnosi tècnica prèvia de la instal·lació, així com per a la definició de les actuacions a executar. El recanvi de les bombetes, ha concretat, serà íntegre i es farà amb llums de baix consum LED. Sobre el guany energètic, Calvó ha especificat que serà d’unes «quatre o cinc vegades» menys del que empra l’actual dispositiu.
El cap de Departament d’Enginyeria Tèrmica de FEDA, Hans Urban, explicant als membres del Govern com ha d’anar substituït la llum de sol. | El Periòdic / P.M.
Val a dir que la visita ha anat a càrrec del cap del Departament d’Enginyeria Tèrmica de FEDA, Hans Urban, qui ha fet de guia i ha especificat algunes de les reformes als membres estatals de com serà aquest canvi sostenible de la xarxa elèctrica. «La llum del terra, per exemple pateix molt la filtració d’humitat», ha exposat. Tot plegat, un punt d’entesa que la ministra ha realçat en destacar que “sumar esforços” entre institucions i organismes públics per «garantir que un dels símbols del patrimoni cultural i espiritual del Principat estigui en les millors condicions» és sempre un pas endavant com a país.