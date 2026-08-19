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  • Els escaldencs, entrenant a Pristina. | Inter d'Escaldes
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Cita continental

L’Inter obre el play-off de Conference sabent que el matx contra el Drita serà ben diferent del darrer contra el Flora

El kosovar va ser el primer rival europeu dels escaldencs, en la 'semi' de la ronda preliminar de la Champions 2020/21 que els primers van vèncer

Després de desfer-se sobradament del Flora Tallinn, l’Inter d’Escaldes jugarà demà el primer duel de la darrera eliminatòria per accedir al quadre principal de la Conference League. Serà davant el Drita al Fadil Vokrri Stadium de Pristina (20.00 hores), precisament el primer rival europeu de la història del conjunt escaldenc ara fa sis anys. «Si mirem tot els equips que s’han quedat fora fins ara i veiem que estem a un pas de fer història, estem molt contents», ha destacat el tècnic dels blaus-i-negres, Felip Ortiz, també apuntant que el matx serà ben diferent del darrer contra el Flora.

Cal apuntar que els de Gjilan arriben al play-off de la Conference com un dels conjunts més consolidats del futbol kosovar. El club, fundat el 1947, acumula cinc títols de lliga, el darrer aconseguit el curs passat. Enguany va iniciar el camí europeu a la Champions, on va caure a la primera ronda contra el Kauno Žalgiris lituà per un global de 4-3. Ja a la Conference, va superar el Floriana maltès a la segona ronda (3-2 en el global, necessitant la pròrroga a la tornada) i, posteriorment, el Tre Fiori de San Marino a la tercera amb un contundent 9-1.

«Si mirem tot els equips que s’han quedat fora fins ara i veiem que estem a un pas de fer història, estem molt contents» – Felip Ortiz

Precisament, i com s’ha citat abans, el Drita ocupa un lloc especial en la història europea de l’Inter, ja que va ser el seu primer rival en competició continental. Va ser el 8 d’agost del 2020, en la semifinal de la ronda preliminar de la Champions League 2020/21, disputada a partit únic a Nyon (Suïssa). Els kosovars es van imposar per 2-1.

A més, l’escaldenc no és l’únic conjunt andorrà que s’ha creuat amb el Drita. Dos anys abans, l’FC Santa Coloma també el va tenir com a rival a la Champions, curiosament també en la semifinal de la ronda preliminar i també a partit únic, en aquella ocasió al Victoria Stadium de Gibraltar. El duel va acabar 0-0 després dels 90 minuts, però el Drita es va acabar imposant 0-2 a la pròrroga.

L’Inter s’imposa amb contundència a Estònia i es fa amb el bitllet per al play-off de la Conference League (0-4)

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