Andorra Telecom participa a Luxemburg en el fòrum dels operadors de petits estats per abordar els reptes de la IA

Andorra Telecom ha participat aquesta setmana en la 34a edició del Teleforum, el Fòrum d’Operadors de Telecomunicacions de Petits Estats, celebrat a Luxemburg. La delegació andorrana ha estat encapçalada pel director general de la companyia i president del Teleforum, Jordi Nadal, acompanyat pel director d’Internacional de l’operadora.
La trobada ha reunit representants d’operadors de telecomunicacions de petits països i territoris per abordar els principals reptes del sector i compartir experiències sobre innovació, transformació digital i noves oportunitats de negoci. En aquesta edició, la intel·ligència artificial i la necessitat de diversificar les fonts d’ingressos han centrat bona part dels debats.
Pel que fa a la intel·ligència artificial, els participants han analitzat les aplicacions actuals i futures d’aquesta tecnologia dins dels operadors de telecomunicacions, així com el seu impacte en l’eficiència operativa, la gestió de les xarxes, l’atenció al client i el desenvolupament de nous serveis digitals. Les diferents delegacions també han compartit experiències pràctiques i casos d’ús reals per accelerar l’adopció d’aquestes eines.
Un altre dels eixos de treball ha estat la recerca de noves fonts d’ingressos en uns mercats cada vegada més madurs i competitius. En aquest sentit, els operadors han coincidit en la necessitat d’evolucionar des del model tradicional de telecomunicacions cap a un enfocament més orientat als serveis digitals i a les solucions tecnològiques per a empreses, administracions i ciutadania.
La trobada també ha servit per intercanviar coneixement entre operadors que comparteixen característiques similars a les d’Andorra, especialment pel que fa a la mida reduïda dels mercats, els reptes regulatoris i la necessitat de trobar noves oportunitats de creixement. Aquest treball conjunt permet identificar bones pràctiques i explorar possibles vies de col·laboració per reforçar la competitivitat i la capacitat d’innovació dels membres del fòrum.
El Teleforum és una plataforma de cooperació creada l’any 2000 que agrupa operadors de telecomunicacions de petits estats i territoris amb l’objectiu de compartir experiències i coneixement. Cada any la trobada se celebra en un dels països membres. En l’edició anterior, Andorra Telecom va exercir d’amfitriona de la cita a Andorra, mentre que enguany ha estat Luxemburg qui ha acollit les sessions de treball.