  • El mapa meteorològic de la pertorbació Regina. | Servei Meteorològic
El Periòdic d'Andorra
'Meteo'

Les restes de la pertorbació Regina deixaran un cap de setmana de núvols, clarianes i plugims puntuals

La cota de neu se situarà entre els 1.600 i els 1.800 metres i les precipitacions seran febles, amb registres més destacats al sud-est del país

Les restes de la pertorbació Regina continuaran deixant el seu rastre al Principat durant el cap de setmana. Tot i així, la situació meteorològica començarà a mostrar una certa millora amb l’aparició de més clarianes. Segons el servei Meteorològic, es preveu un temps variable, amb intervals de núvols i estones de sol, tot i que no es descarten alguns plugims puntuals, especialment durant les hores de la tarda.

La cota de neu es mantindrà relativament elevada, situada entre els 1.600 i els 1.800 metres. Això farà que la major part de les precipitacions arribin en forma de pluja a les cotes baixes i mitjanes del país, mentre que als cims més alts encara es podrien veure algunes nevades febles.

Durant la jornada de divendres, les precipitacions van ser presents arreu del territori, amb registres més destacats a la zona sud-est. A la tarda, la pluja es va estendre de manera més general, tot i que amb intensitat feble, i la cota de neu es va situar al voltant dels 1.800 metres. De cara als pròxims dies, la previsió apunta a un temps canviant, amb estones de sol combinades amb plugims ocasionals. No s’esperen precipitacions destacades, però portar el paraigua pot ser una bona idea.

El Servei Meteorològic estén l’avís taronja per fort vent després de marcar ràfegues superiors a les previstes

