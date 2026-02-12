Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Avís taronja a tot el país per fort vent. | Servei Meteorològic d'Andorra
Crida a la precaució

El Servei Meteorològic estén l’avís taronja per fort vent després de marcar ràfegues superiors a les previstes

L’organisme adverteix de fenòmens perillosos i recomana seguir les indicacions de Protecció Civil, el qual insta a evitar activitats a l’exterior

El Servei Meteorològic estén l’avís taronja per fort vent a tot el país. Segons expliquen, les ràfegues registrades als fons de vall han superat lleugerament les previsions a nivell local a primera hora del matí i podran tornar a fer-ho al migdia, per la qual cosa es creu necessari estendre l’alerta a tot el territori. Malgrat això, a partir del migdia es tornarà a valors d’avís groc fins a la fi de l’episodi.

L’avís taronja comporta fenòmens perillosos i adversos. Per aquest motiu, es recomana seguir l’evolució de la situació meteorològica i les consignes de seguretat emeses pels serveis públics, sobretot per Protecció Civil, els quals recomanen evitar les activitats a l’exterior, especialment en zones exposades de muntanya, on es poden registrar ràfegues de vent molt fortes.

[Amb vídeos]: L’avinguda Salou queda tallada arran de la caiguda d’un arbre que causa danys a diversos vehicles

Casal atribueix la caiguda de l’arbre a un cúmul de factors meteorològics i anuncia un tall preventiu aquesta nit
Ordino unifica les dues línies d’autobús parroquial en una de circular que donarà el tret de sortida demà mateix

