El Servei Meteorològic estén l’avís taronja per fort vent després de marcar ràfegues superiors a les previstes

El Servei Meteorològic estén l’avís taronja per fort vent a tot el país. Segons expliquen, les ràfegues registrades als fons de vall han superat lleugerament les previsions a nivell local a primera hora del matí i podran tornar a fer-ho al migdia, per la qual cosa es creu necessari estendre l’alerta a tot el territori. Malgrat això, a partir del migdia es tornarà a valors d’avís groc fins a la fi de l’episodi.
L’avís taronja comporta fenòmens perillosos i adversos. Per aquest motiu, es recomana seguir l’evolució de la situació meteorològica i les consignes de seguretat emeses pels serveis públics, sobretot per Protecció Civil, els quals recomanen evitar les activitats a l’exterior, especialment en zones exposades de muntanya, on es poden registrar ràfegues de vent molt fortes.