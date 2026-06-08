Mas reivindica la ‘perseverança’ del comerç històric: «La globalització s’ha convertit en una dificultat per al sector»

La Cambra de Comerç (CCIS) ha reunit aquest dilluns representants d’alguns dels establiments més emblemàtics del país en una taula rodona dedicada al comerç històric andorrà, amb l’objectiu d’analitzar com han evolucionat al llarg dels anys per adaptar-se als nous hàbits de consum. Tot englobat sota la presentació del llibre sobre Casa Cintet, el qual recupera el llegat d’un dels negocis més «emblemàtics» del país: «Val la pena conèixer-lo perquè són fórmules que s’estaven utilitzant en aquell moment per anar a trobar productes per oferir al client que anava a visitar Andorra», ha destacat el president de la Cambra, Josep Maria Mas.
A partir d’aquesta recuperació documental, l’entitat va considerar necessari complementar la mirada històrica amb testimonis actuals del sector: «Hem cregut convenient poder triar quatre ponents per tenir una mica més d’opinió sobre les dificultats o les bonances que s’han pogut trobar durant els anys que els negocis han anat funcionant«, ha afirmat Mas, en referència als ‘protagonistes’ de la taula rodona celebrada avui: Jordi Marquet, fundador de Marquet Gourmeterie; Ton Armengol, fundador de la Casa dels Tabacs; Susanna Roca, directora general de Maison Roca-Granja Roca Grup, i Cristina Palmitjavila, consellera delegada del Grup Quars.
«En passar una frontera amb uns règims molt diferents dels que hi ha ara, tot arribava a anar amb ‘cupos’ per poder importar sigui sucre, licor o tabac» – Josep Maria Mas
«Jo crec que és un bon exemple per poder analitzar i poder veure quina era la perseverança que tenien en aquell moment els comerciants», ha afegit el president de la Cambra, qui també ha volgut recordar que les dificultats que afrontaven llavors potser molt diferents a les d’avui dia, tot i el factor amb el qual ens hem «trobat» ara: la globalització. Tanmateix, ha defensat que les experiències dels comerciants del passat continuen sent útils avui dia. «De tot se’n pot aprendre i veure com van capejar d’alguna manera les situacions que tenien amb les mancances que hi havia en aquell moment cec que és molt interessant«, ha manifestat, posant en relleu que moltes d’aquestes realitats es poden «veure més» a la publicació de Casa Cintet.
Per altra banda, Mas també ha volgut trencar la idea que els comerciants d’altres èpoques operaven en un entorn més senzill que l’actual. «Jo diria que inclús tenien més dificultats burocràtiques en aquell moment», ha assegurat, tot recordant les limitacions que existien per importar productes a Andorra. «En passar una frontera amb uns règims molt diferents dels que hi ha ara, tot arribava a anar amb ‘cupos’ per poder importar sigui sucre, licor o tabac», ha explicat, destacant que moltes d’aquestes operacions eren gestionades directament «per les entitats o per les autoritats dels països veïns que autoritzaven a entrar productes».