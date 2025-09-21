Les pluges deixen fins a 29 litres en alguns punts i l’arribada del fred farà aparèixer neu a partir dels 2.300 metres

Les previsions del Servei Meteorològic d’Andorra s’han complert aquest diumenge amb precipitacions generalitzades des de les primeres hores del matí. Els registres han estat especialment notables a zones com Rubió (29 mm), Certés (23,4 mm) o el centre d’Escaldes (22,4 mm), segons dades de la plataforma Visual Meteo. També s’han acumulat més de 19 litres a Encamp i a Escaldes-Engordany (Sa Calma), així com 18,8 mm als Plans i 17,7 mm a la Cortinada.
Cal destacar que el pas de l’aire fred posterior provocarà un descens de les temperatures durant les pròximes hores. Segons la previsió, les precipitacions residuals que es mantindran dilluns en cotes altes, a partir dels 2.300 metres, es podrien veure en forma de neu. Les temperatures mínimes cauran per sota dels zero graus a les zones més elevades, amb un registre previst de -1 grau al Pas de la Casa. Al vespre, però, els models apunten a una pèrdua d’intensitat, tot i que les precipitacions podrien persistir fins a la mitjanit.