Les parròquies preparen plans alternatius per Sant Jordi davant la previsió de pluja durant la jornada

La celebració de la diada de Sant Jordi d’aquest dijous podria veure’s condicionada per la previsió de precipitacions, fet que ha portat diverses parròquies a activar plans alternatius per assegurar el desenvolupament de les activitats.
A Andorra la Vella, es manté el muntatge de les parades a la plaça del Poble tot i una probabilitat de pluja d’entre el 20% i el 40% a partir de les 18.00 hores. Des del comú s’ha indicat que, si la situació meteorològica empitjora, es preveu habilitar el Centre de Congressos d’Andorra la Vella com a alternativa. A més, s’ha optat per retirar les carpes inicialment previstes en detectar possibles riscos en cas de vent moderat o fort. Tot i això, es recomana als paradistes portar material de protecció per a les parades.
Pel que fa a Escaldes-Engordany, el comú ha informat que, si finalment plou, les activitats es traslladaran al vestíbul del Prat del Roure. A Sant Julià de Lòria, la solució prevista passa per la instal·lació de carpes per protegir les parades en cas de precipitacions.
Malgrat la incertesa meteorològica, les diferents parròquies ja tenen definides alternatives per garantir que la jornada es pugui celebrar amb normalitat.