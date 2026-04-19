La Fira de Sant Jordi creix fins a les 60 parades i es reorganitza en tres espais a la plaça del Poble d’Andorra la Vella

La Fira de Sant Jordi tornarà el pròxim 23 d’abril a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, en horari de 10.00 a 20.00 hores, amb una edició que arriba amb més parades i una reorganització dels espais. L’esdeveniment, impulsat pel Comú d’Andorra la Vella, reafirma el seu compromís amb la promoció de la lectura i el suport a la cultura de proximitat, consolidant-se com una de les cites més destacades del calendari cultural.
Enguany, la remodelació recent de la plaça ha permès introduir una nova distribució de la fira en tres grans àrees. D’una banda, l’espai d’entitats i artesania se situarà a la zona pròxima a l’escenari de la plaça Vinyes. En segon lloc, les escoles i altres organismes ocuparan el centre de les places. Finalment, l’espai principal concentrarà els estands de llibreries i floristeries, així com les tradicionals parades de venda de llibres i roses.
La fira comptarà amb un total de 60 parades, incloent-hi institucions, centres educatius, entitats culturals i punts de venda, fet que suposa un increment de la participació respecte a l’any anterior. Un dels principals atractius serà la presència d’una trentena d’autors, que signaran llibres entre les 12.00 i les 14.00 hores i de 14.00 a 18.00 hores, afavorint el contacte directe amb els lectors i donant visibilitat al talent literari local i de proximitat.
Paral·lelament a la fira del llibre i la rosa, el dimecres 22 d’abril també s’han programat activitats culturals complementàries. A les 20.00 hores tindrà lloc el lliurament de premis del 29è concurs de poesia Miquel Martí i Pol, seguit a les 20.30 hores d’un recital poètic musical a càrrec de Més Tuc de Neu amb Guillem Pérez Casals. Ambdós actes es faran a la sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna.