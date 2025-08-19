Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'avís sobre l'afectació al trànsit per les obres a la CG-2. | Mobilitat
El Periòdic d'Andorra
Restriccions a la carretera

Les obres a la CG-2 i a la rotonda dels Cortals afectaran el trànsit a Encamp i la capital durant les pròximes setmanes

Els treballs al túnel dels Dos Valires, al Funicamp i al tram entre la Dama de Gel i el pont de París comportaran desviaments fins al 31 d’agost

Les obres de renovació de la voravia a la CG-2, a l’altura de la rotonda de la boca est del túnel dels Dos Valires, s’iniciaran aquest dimecres i implicaran restriccions de circulació a la zona. Segons ha informat aquest dimarts Mobilitat, durant les hores de treball es tallarà el carril d’accés en sentit sud i el trànsit es desviarà per la rotonda superior.

Els horaris previstos són de dilluns a divendres, de 08.30 a 19.00 hores, i el dissabte, de 08.00 a 14.00 hores. Fora d’aquest interval, la circulació es mantindrà amb normalitat. Mobilitat ha assegurat que es garantirà en tot moment l’accés de vehicles al COEX, als de l’empresa de distribució ubicada a la zona i a la línia d’autobús L2.

A Encamp, aquest dimarts també han començat les obres de remodelació de la rotonda dels Cortals (Funicamp), impulsades pel comú. Els treballs tindran una durada prevista de tres setmanes i, mentre s’executin, els vehicles que circulin en direcció sud no podran fer el gir a la rotonda, havent de desplaçar-se fins a la rotonda Ocell Protector per completar la maniobra.

Paral·lelament, s’han iniciat les obres al tram comprès entre la Dama de Gel i el pont de París, que romandrà tancat fins al 31 d’agost. Es tracta de treballs impulsats conjuntament per FEDA Ecoterm i el Comú d’Andorra la Vella per a la instal·lació de la xarxa de calor. Les autoritats recomanen evitar la zona i optar per vies alternatives com el túnel dels Dos Valires o l’avinguda Fiter i Rossell.

Comparteix
Notícies relacionades
Una dotació de bombers del Principat es desplaçarà a Astúries per donar suport en l’extinció dels incendis forestals
Alberto Solís, ja recuperat de la lesió als lligaments encreuats, marxa cedit a l’Arenteiro de Primera RFEF
La Cartera Digital ja es troba en període de prova i la previsió és que entri en funcionament durant aquest 2025

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La Vuelta torna amb dues etapes que alteraran la mobilitat amb restriccions de trànsit els dies 28 i 29 d’agost
  • Societat
Els conductors de Coopalsa s’afilien a l’USdA i creen una branca sindical per reforçar la representació del col·lectiu
  • Societat
L’Agència Nacional de Ciberseguretat alerta de nous atacs de ‘phishing’ més sofisticats i difícils de detectar
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
La capital obrirà un procediment negociat per fer realitat el projecte d’habitatge publicoprivat a Terra Vella
  • Parròquies
Canillo inverteix gairebé 47.000 euros en la rotonda del Tarter amb una escultura de la Copa del Món d’esquí
  • Parròquies, Successos
Deixalles al mirador de la Peguera obliguen el comú a actuar i reclamar més respecte pels espais naturals
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu