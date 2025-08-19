Les obres a la CG-2 i a la rotonda dels Cortals afectaran el trànsit a Encamp i la capital durant les pròximes setmanes

Les obres de renovació de la voravia a la CG-2, a l’altura de la rotonda de la boca est del túnel dels Dos Valires, s’iniciaran aquest dimecres i implicaran restriccions de circulació a la zona. Segons ha informat aquest dimarts Mobilitat, durant les hores de treball es tallarà el carril d’accés en sentit sud i el trànsit es desviarà per la rotonda superior.
Els horaris previstos són de dilluns a divendres, de 08.30 a 19.00 hores, i el dissabte, de 08.00 a 14.00 hores. Fora d’aquest interval, la circulació es mantindrà amb normalitat. Mobilitat ha assegurat que es garantirà en tot moment l’accés de vehicles al COEX, als de l’empresa de distribució ubicada a la zona i a la línia d’autobús L2.
A Encamp, aquest dimarts també han començat les obres de remodelació de la rotonda dels Cortals (Funicamp), impulsades pel comú. Els treballs tindran una durada prevista de tres setmanes i, mentre s’executin, els vehicles que circulin en direcció sud no podran fer el gir a la rotonda, havent de desplaçar-se fins a la rotonda Ocell Protector per completar la maniobra.
Paral·lelament, s’han iniciat les obres al tram comprès entre la Dama de Gel i el pont de París, que romandrà tancat fins al 31 d’agost. Es tracta de treballs impulsats conjuntament per FEDA Ecoterm i el Comú d’Andorra la Vella per a la instal·lació de la xarxa de calor. Les autoritats recomanen evitar la zona i optar per vies alternatives com el túnel dels Dos Valires o l’avinguda Fiter i Rossell.