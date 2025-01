Les novetats de l’escudella de Sant Antoni 2025

Els Encants i l’escudella de Sant Antoni tornen a ser protagonistes a Encamp, consolidant una de les tradicions més antigues de la parròquia. Aquest any, la festivitat torna amb diverses novetats amb l’objectiu de millorar l’experiència dels assistents i optimitzar el repartiment de racions. Una de les principals novetats és l’obligatorietat de la compra de tiquets per poder recollir les racions d’escudella. Aquesta mesura pretén reduir el temps d’espera i assegurar una distribució més eficient.

S’han establert dues tipologies de tiquets: el primer, amb un preu de 2 euros, inclou la ració d’escudella i un envàs reciclable; el segon, de 8 euros, ofereix també un plat commemoratiu exclusiu del 2025. A més, el Comú ha decidit proporcionar envasos individuals, fabricats amb materials reciclats. Aquesta iniciativa reforça el compromís amb la sostenibilitat i agilita el repartiment, ja que no es permetrà emplenar recipients particulars.

La festivitat començarà al Pas de la Casa el dimecres 15 de gener, a la plaça de l’Església. A les 13.00 hores es començarà el repartiment de l’escudella, que continuarà fins a esgotar les existències. Com a novetat, tant al Pas de la Casa com a Encamp hi haurà racions d’escudella i tortell adaptades per a persones celíaques.

A Encamp, la plaça de Sant Miquel serà el punt neuràlgic de les activitats. A les 13.00 hores començaran els Encants, una subhasta benèfica d’aliments que seguirà el procediment tradicional. Posteriorment, després de la benedicció a càrrec de mossèn Àlex Vargas, es donarà pas al repartiment de l’escudella a les 13.30 hores.

El plat commemoratiu del 2025 destaca l’edifici de Ràdio Andorra, un símbol cultural i històric d’Encamp. Aquest edifici, situat a l’entrada de la parròquia, ha estat restaurat per preservar el seu valor patrimonial i actualment acull la seu d’Andorra Turisme, a més de ser un espai per a activitats culturals durant tot l’any.