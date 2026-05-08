  • Els canvis afecten tant les sortides des d’Andorra la Vella com les connexions amb Ordino i la Cortinada. | Marvin Arquíñigo
Servei de transport públic

Les línies L6 i L7 actualitzen des de demà els horaris dels caps de setmana amb més freqüències nocturnes

La modificació del Servei de Mobilitat manté freqüències de pas de 30 minuts i incorpora un servei addicional nocturn a la L6 els dissabtes

Les línies de bus L6 i L7 estrenaran nous horaris els dissabtes, diumenges i festius a partir demà dissabte 9 de maig. Els canvis afecten tant les sortides des d’Andorra la Vella com les connexions amb Ordino i la Cortinada, i mantenen una freqüència de pas de 30 minuts. El Servei de Mobilitat ha informat aquest divendres de l’actualització dels horaris de les dues línies, la qual entrarà en vigor aquest mateix dissabte.

En el cas de la línia L6, el servei des d’Andorra la Vella funcionarà de les 06.45 a les 21.15 hores, mentre que els dissabtes s’afegirà un servei addicional a les 21.50 hores. Des de la Cortinada, a Ordino, els autobusos circularan de les 07.00 a les 21.30 hores. Pel que fa a la línia L7, les sortides des de la capital es faran de les 07.00 a les 22.00 hores. En direcció Ordino, amb sortida des de l’Auditori Nacional, el servei funcionarà de les 06.45 a les 21.45 hores.

Els nous horaris de les les línies L6 i L7. | Servei de Mobilitat
